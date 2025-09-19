バンダイナムコフィルムワークスは、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』のTV放送10周年を記念して、「『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』10周年記念公式設定資料集・画集 -The World of IRON-BLOODED ORPHANS-」(14,850円)を、2026年3月19日より発売する。

「『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』10周年記念公式設定資料集・画集 -The World of IRON-BLOODED ORPHANS-」、2026年3月19日より発売

本書籍は、同作のTV放送10周年を記念した公式設定資料集・画集で、キャラクター設定資料集、メカ設定資料集、画集の3冊のA4サイズのカラー冊子で構成される。豪華三方背BOXに3冊を収納する仕様で、三方背BOXはキャラクターデザイン原案の伊藤悠による新規描き下ろしイラストを使用し、さらに、画集にはメカニックデザインの鷲尾直広による新規描き下ろしのとじ込みピンナップが付属する。

メカニックデザイン・鷲尾直広 新規描き下ろしとじ込みピンナップ

書籍は『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』TVシリーズ第1期&第2期、TVシリーズのスピンオフ作品『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント』、外伝漫画『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 月鋼』、公式サイト企画「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ MSV」の各種設定を網羅したメカ設定資料集とキャラクター設定資料集、過去の版権イラストを収録した画集の計3冊(全720P予定)で構成されている。













本文サンプル

さらに、TV放送10周年記念としてTVシリーズのメインスタッフインタビューを新録。長井龍雪(監督)×岡田麿里(シリーズ構成・脚本)、伊藤悠(キャラクターデザイン原案)×千葉道徳(キャラクターデザイン)、鷲尾直広(メカニックデザイン)×有澤寛(チーフメカアニメーター)の対談や、メカニックデザインの海老川兼武、形部一平、篠原保、寺岡賢司のインタビューを収録し、10周年にふさわしいファン必携の内容となっている。

また、店舗特典として、A-on STOREではキャラクターデザイン原案・伊藤悠 描き下ろし三方背BOXイラスト使用 二つ折りミニ色紙が、サンライズストア(プレミアムバンダイ内)ではメカニックデザイン・鷲尾直広 描き下ろしとじ込みピンナップイラスト使用 B2ポスターが付属する。

A-on STORE店舗特典

サンライズストア店舗特典

予約受付は2025年9月18日13時より開始、締切は2025年12月10日23時59分、提供は発売日同日となる。なお、店舗特典の詳細は各店舗の受注サイトを確認すること。

(c)創通・サンライズ