アイドルグループ・Aぇ! groupの正門良規が16日、東京グローブ座で行われた主演舞台『十二夜』初日前会見および公開ゲネプロに出席。会見冒頭、メンバーの草間リチャード敬太が逮捕され活動を休止している件について言及した。

正門は「今、グループごとでお騒がせしている中ではございますが、こうやってたくさんの方に見ていただける機会があるというのは本当に幸せなことだなと思っています」と挨拶。「当面、Aぇ! groupは4人で活動していきますが、引き続き温かい目で見守っていただけるとうれしいなと思います」と呼びかけた。

シェイクスピア喜劇の中でも最高作と言われる『十二夜』を、森新太郎氏の演出で、性別にとらわれず自由な発想で選ばれた俳優が演じる同舞台。船が嵐に遭遇し、双子の兄と生き別れた妹・ヴァイオラを正門が演じる。

会見には、正門に加え、作・演出の森新太郎氏、共演の大鶴佐助、阿知波悟美、峯村リエが出席。森氏は「今までシェイクスピアは『ハムレット』と『ロミオとジュリエット』を上演してきましたが、いつかハッピーエンドの作品をやりたいと思っていました。今回満を持して『十二夜』を上演できることになり、シンプルにお客様に笑って、楽しんでいただければうれしいです。正直不安はありますが(笑)、たくさん稽古を重ねてきたので、今は高揚感で胸がいっぱいです」と語った。

正門は「僕は舞台が大好きで、いつかシェイクスピアの作品を、森さんの演出で、この会場でやりたいなと思っていました。そんな3つが一気に叶った自分にとってすごく贅沢な機会なので、約1カ月ほど稽古してきて、本当に大変な日々でしたけど、森さんの不安を吹き飛ばせるように明日から頑張りたいと思います」と意気込んだ。

舞台『十二夜』は、10月17日～11月7日に東京グローブ座、11月15日～11月21日に大阪・森ノ宮ピロティホールにて上演。