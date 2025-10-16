ABEMAの特別番組『男磨きハウス』(全5回)が30日(22:00〜)より配信される。

  • 『男磨きハウス』　(C)AbemaTV, Inc.

    『男磨きハウス』　(C)AbemaTV, Inc.

『ハッシュタグハウス』優勝で実現した番組

『男磨きハウス』は、人生を本気で変えたいと願う5人の男性が、ひとつ屋根の下で共同生活を送り、さまざまなミッションを乗り越えながら自分を磨いていく様子を描くリアリティーショー。2024年11月に配信された、ABEMAオリジナル番組『ハッシュタグハウス』にて、SNS総フォロワー数1,000万人を超える人気インフルエンサー10人によるバトルゲームで見事優勝したジョージが、優勝時に語った「ABEMAで男磨きハウスを実現したい」という願いを実現した番組である。

新たに始まる男磨きハウスの門を叩いたのは、「非モテ高学歴の星になりたい」という東大卒26歳・会社員や、ジョージの動画をきっかけにたった7カ月で40キロのダイエットに成功し、「人生初の彼女が欲しい」という社会人経験を持たない38歳・実家暮らしYouTuber。さらに、人気YouTubeチャンネル“令和の虎”に出演し、スターになりたいと願う“イキリ大学5年生”など、さまざまなコンプレックスや弱点を抱えつつも自分を本気で変え、人生を好転させたいと願う男性5人。そんな彼らの人生を救うべく、ジョージによる10日間の徹底コーチング合宿が行われる。

参加者の成長をサポートするのは、ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズへ出演し話題を呼んだ“軍神”こと心湊一希、ジョージの実の弟でSNSに投稿する筋トレ動画が人気を博しているSAM、YouTubeチャンネル「サバイバル王国」を手がける群馬のランボーなど、フィジカル・メンタル・コミュニケーションなどさまざまな分野で活躍する最強コーチ陣。

さらに『ハッシュタグハウス』にも出演し、元上智大卒の美人すぎるマネージャーとして人気を博したインフルエンサー、新婚のかとゆりが軍神特別講義の彼女役として参加する。立ちはだかる数々のミッションを乗り越え、男たちは成長することができるのか。また、番組のナレーションは、数々の人気アニメキャラクターを演じる声優・日野聡が務める。

【編集部MEMO】
『ハッシュタグハウス』は、人気インフルエンサー10人が共同生活しながらSNSスキルを競い合う、ABEMAオリジナルの新たな“バトルゲーム・リアリティーショー”。おだけい、かとゆり、元之介、ジョージ、杉本凛、那須ほほみ、ぴょな、ふかわ。、ゆうぴーまん、ロイといった人気メンバーが集結し、優勝を目指してさまざまなミッションに挑戦。勝ち抜き戦を経て、優勝者が2025年2月8日(21:00〜)の生配信で決定し、「冠番組」「単独ライブ」「ブランドアンバサダー就任」など、叶えたいウィッシュリストの実現が約束されていた。

人生を本気で変えたいと願う5人の男性が共同生活　さまざまなミッションを乗り越えながら自分を磨いていく
1億円以上の借金が原因で両親が離婚、父とは疎遠のまま死別　「最後に言えなかった後悔がある」と語る九条ジョーはイタコへ会いに行った
粗品が「今でも見てる」と語るお笑いルポライターとは　8年前に“酷評”された囲碁将棋・文田が接触
中学2年生で妊娠、気づいたきっかけはラーメン店「そのときにはもう妊娠5カ月だった」
「女子アマにこんなに強い人がいたなんて」　アイドル的人気を誇る女流棋士から話しかけられ…　『MISS KING』
ユースケ・サンタマリア、“芸能界のスキャンダル”がテーマのドラマに出演することを決めた理由「だったら(出演しても)いいかなと思って」
同棲生活がスタート→波乱の展開　女性の携帯に届いた連絡「今から会えませんか?」　それを見てしまった男性は…　『ガールオアレディ シーズン2』
「チューするかと思った」接近に大興奮　しかしその直後、男性と距離を縮めていた別の女性が帰宅し…
17歳年下の男性と子連れ再婚　夫の両親から「絶対に許さない!」と大激怒され…
MALIA.、元夫・山本KIDさんへの思いを涙ながらに語る
高級車で小学校の送り迎え、ママ友と超豪華ランチ　しかし華やかな日常の裏には壮絶な過去が
ママライバーの実態を知り…香取慎吾「投げ銭してえ～!」
関連画像をもっと見る