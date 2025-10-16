人生を本気で変えたいと願う5人の男性が共同生活　さまざまなミッションを乗り越えながら自分を磨いていく

ABEMAの特別番組『男磨きハウス』(全5回)が30日(22:00〜)より配信される。

『ハッシュタグハウス』優勝で実現した番組

『男磨きハウス』は、人生を本気で変えたいと願う5人の男性が、ひとつ屋根の下で共同生活を送り、さまざまなミッションを乗り越えながら自分を磨いていく様子を描くリアリティーショー。2024年11月に配信された、ABEMAオリジナル番組『ハッシュタグハウス』にて、SNS総フォロワー数1,000万人を超える人気インフルエンサー10人によるバトルゲームで見事優勝したジョージが、優勝時に語った「ABEMAで男磨きハウスを実現したい」という願いを実現した番組である。

新たに始まる男磨きハウスの門を叩いたのは、「非モテ高学歴の星になりたい」という東大卒26歳・会社員や、ジョージの動画をきっかけにたった7カ月で40キロのダイエットに成功し、「人生初の彼女が欲しい」という社会人経験を持たない38歳・実家暮らしYouTuber。さらに、人気YouTubeチャンネル“令和の虎”に出演し、スターになりたいと願う“イキリ大学5年生”など、さまざまなコンプレックスや弱点を抱えつつも自分を本気で変え、人生を好転させたいと願う男性5人。そんな彼らの人生を救うべく、ジョージによる10日間の徹底コーチング合宿が行われる。

参加者の成長をサポートするのは、ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズへ出演し話題を呼んだ“軍神”こと心湊一希、ジョージの実の弟でSNSに投稿する筋トレ動画が人気を博しているSAM、YouTubeチャンネル「サバイバル王国」を手がける群馬のランボーなど、フィジカル・メンタル・コミュニケーションなどさまざまな分野で活躍する最強コーチ陣。

さらに『ハッシュタグハウス』にも出演し、元上智大卒の美人すぎるマネージャーとして人気を博したインフルエンサー、新婚のかとゆりが軍神特別講義の彼女役として参加する。立ちはだかる数々のミッションを乗り越え、男たちは成長することができるのか。また、番組のナレーションは、数々の人気アニメキャラクターを演じる声優・日野聡が務める。