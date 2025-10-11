富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)の「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」では、2025年10月11日(土)～2025年11月30日(日)の期間、世界中のファンから愛され続ける『NARUTO-ナルト-』の主人公である「うずまきナルト」の誕生日を祝し、「ナルト生誕祭2025」を開催する。

期間中、「富士 木ノ葉隠れの里」内対象店舗にて商品を購入・飲食すると、ここでしか手に入らない限定デザインの「うずまきナルト誕生日ステッカー」がもれなくプレゼントされる。さらに、イベントの様子を指定ハッシュタグと共にSNS投稿すると抽選で20名に、「うずまきナルト生誕祭2025オリジナル ジオラマアクリルスタンド」がプレゼントされる。各詳細は公式サイトにて。

■ステッカープレゼントキャンペーン

イベント期間中に「富士 木ノ葉隠れの里」にある「お土産処」、「ラーメン一楽」にてグッズやフード、ドリンクを購入すると、オリジナルステッカーがプレゼントされる。和紙に金色の箔押しを施した、高級感あふれる特別仕様の限定ステッカー。ナルトの誕生日を彩る華やかなオリジナルデザインにも注目したい。

■SNS投稿キャンペーン

「富士 木ノ葉隠れの里」でナルトの誕生日を祝う思い出の瞬間を撮影し、指定ハッシュタグ(＃うずまきナルト生誕祭2025、＃富士木ノ葉隠れの里)とともにSNS(X、Instagram)に投稿すると抽選で20名に、ここでしか手に入らない「うずまきナルト生誕祭2025オリジナル ジオラマアクリルスタンド」がプレゼントされる。ファン同士でイベントの盛り上がりを共有し、記念品を手に入れるチャンスとなっている。

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ