アイドルグループ・なにわ男子の大橋和也が15日、都内で行われた「anan AWARD 2025」授賞式に出席。その年を象徴する“時代の顔”となるスターを表彰する同アワードでスーパーアイドル部門を受賞した。

なにわ男子の大橋和也

大橋は、“金のananパンダトロフィー”を受け取ると、「ありがとうございます」と笑顔。受賞について「最初聞いたときはちょっと恥ずかしかったんですけど、事務所に入ってからずっと『スーパーアイドルになる』って言っていたので、一歩近づけれたというのがうれしいです」と喜んだ。

メンバーの反応を聞かれると「マネージャーさんからみんな聞いたらしく、そのときはみんなでツッコんでいたと言っていました。でも、入った当時からスーパーアイドルになると言っていたので、夢が叶ってよかったなと言ってもらいました」と明かし、生配信された授賞式についても「喜ぶのもありつつ、ちょっとニヤニヤしていると思います。見てくれているメンバーもいると思うので」と話していた。

「anan AWARD 2025」受賞一覧

大賞:timelesz

スーパーアイドル部門:大橋和也(なにわ男子)

ボディメイク部門:盛山晋太郎(見取り図)

ボーダレスカルチャー部門:PLAVE

クリエイティブ部門:QuizKnock(伊沢拓司・東問・東言)

カルチャー部門:塚原あゆ子

アスリート部門:北海道日本ハムファイターズ

絶対王者部門:キヨ

ステージ部門:宝塚歌劇団(月組の鳳月杏)

俳優部門:今田美桜