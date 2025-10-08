ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、25日〜26日に埼玉県所沢市の「ところざわサクラタウン｣にて開催する音楽と食の祭典『埼玉ミュージック&フードフェスティバル』に協賛し、SKE48やNMB48など豪華アイドルが登場するライブイベントを無料独占ライブ配信するほか、イチナナライバーのステージパフォーマンス、特設ブースブースの出展などさまざまな施策を実施する。

6名のイチナナライバーがパフォーマンス

『埼玉ミュージック&フードフェスティバル』は、“音楽と食の祭典”をテーマに、今年5月にさいたま市の「大宮ソニックシティ」で初開催した複合型のフェスで、豪華アイドルによるライブイベントや物産展、映画祭など多岐にわたるプログラムを通じて埼玉の魅力を発信し、多くの来場客が訪れた。そして、10月に所沢市で実施されるイベントでは、アイドルグループによるステージのほか、ハロウィンをテーマにしたコスプレイベントやファッションショーなども行われる。

今回「17LIVE」では、2日間にわたって合計4回行われる同フェスティバルのライブイベントを無料独占ライブ配信。SKE48、NMB48、OCHA NORMA、夜光性アミューズ、シンデレラ宣言!、かすみ草とステラといった豪華アイドルグループの出演がすでに発表されており、今後も出演グループが追加発表される予定だという。また、10月25日のホールMCには、埼玉県出身の佐々木琴子(元乃木坂46)、10月26日のホールMCには同じく埼玉県出身の篠崎彩奈(元AKB48)が決定し、地元・埼玉でのイベントを盛り上げる。

また、事前に「17LIVE」にて開催されたアプリ内イベントを経て選出された、ゆいしですわよ、mie、Rumi、鈴木りゅうじ、ALLIE、さくらviolinの6名のイチナナライバーが、会場内のメインステージおよび野外ステージにて、渾身の楽曲・パフォーマンスを披露する。

さらに会場内では、「17LIVE」初のプロライバー・鈴木りゅうじプロデュースのもと、今年8月にスタートしたお昼の配信番組「ネクスタアフタヌーン supported by イチナナスタジオ」がタイアップし、特設ブースを出展。当日ライブでお届けする配信番組では、さまざまなゲストを招いてクッキング配信やトーク企画などを展開。目玉企画として、関東・関西の人気カレー店とコラボのうえオリジナルフードメニューの開発や販売バトル企画を実施する。