ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、東京オリンピックで採用され話題のバスケットボール競技「3×3」のプロリーグ加盟チームとの初コラボレーションイベント『「EPIC URBAN Fes. 」あなたが創る、特別ステージ出演権争奪戦』を、4日より開催している。

『「EPIC URBAN Fes. 」あなたが創る、特別ステージ出演権争奪戦』

『EPIC URBAN Fes.』特設ステージへ出演する権利を獲得

『「EPIC URBAN Fes. 」あなたが創る、特別ステージ出演権争奪戦』は、日本で登録している認証ライバーであれば、誰でも参加可能。見事イベントのランキング1位に輝いたライバーは、10月26日に三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園G駐車場にて行われる、「3×3」バスケットボールを中心とした大規模スポーツイベント『EPIC URBAN Fes.』に設置される特設ステージへ出演する権利を獲得できる。

また、「17LIVE」では、12月6日にららぽーと堺にて開催予定の「3×3」バスケットボールツアー大会『3x3 UNITED』においても継続してコラボレーション施策を実施する予定だという。