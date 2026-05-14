津田健次郎 もし“指揮者”を演じるなら…指揮してみたい楽曲とは？「オペラの曲ですけれども…」

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。5月10日（日）の放送では、指揮者について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「私はゴールデンウィークにオーケストラのコンサートを3公演観に行きました。そのなかの1公演で、指揮者の方の雰囲気が津田さんに似ていて、“津田さんが指揮をされると、こんな感じかもしれない”と思いながら聴いていました。もし、津田さんが指揮者の役を演じる機会があるなら、演奏してみたい曲はありますか？ その曲をリクエストしたいです」

◆もし指揮者を演じるなら？

津田：なるほど。僕は役でも指揮者をやったことがないですが、めちゃくちゃ大変だろうなと思って。基本を覚えて、そこから自分なりにアレンジしていくって、ものすごく面白そうですけど大変そう。でもやっぱり、指揮者はめちゃくちゃかっこいいですから！ ぜひ一度やってみたいなと思います。

そして、もし自分が指揮をするなら、この曲でやってみたいなと思っております。オペラの曲ですけれども、作曲ピエトロ・マスカーニ、指揮ヘルベルト・フォン・カラヤン、ベルリン・フィルオーケストラで歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking