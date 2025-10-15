10月第3週に発売するバンダイ「ガシャポン」シリーズより、注目アイテムをピックアップ。今回は「カゴメ調味料」「第一三共ヘルスケア」や、『DRAGON BALL』40周年記念のコミックスなど、ミニチュアチャームを中心に紹介する。

DRAGON BALL Comics Charm Collection02

「DRAGON BALL Comics Charm Collection02」(全14種・400円)

『DRAGON BALL』40周年記念、コミックスが特別仕様のミニチュアチャームになって登場する。今回は、巻十五～巻二十八を収録した第二弾。最強ガシャステーションで2025年10月上旬より先行販売を行っている。全14種・400円。

第一三共ヘルスケア ミニチュアチャーム

「第一三共ヘルスケア」の人気商品をラインナップしたミニチュアチャームが登場。おなじみの商品のパッケージと、クリーンデンタル トータルケアなら歯ブラシ、ロキソニンSなら錠剤などのチャームとのセットになっている。

ラインナップは「ミノン全身シャンプー しっとりタイプ」、「ロキソニンS」、「新ルルA ゴールドDXα」、「第一三共胃腸薬プラス錠剤」、「マキロンs」「クリーンデンタル トータルケア」の全6種、各300円。

VS sassoon（ヴィダルサスーン） ミニチュアチャーム

ヘアサロンブランド「VIDAL SASSOON」より、ヘアスタイリングツールのミニチュアチャームが登場。カールアイロン、ストレートアイロンは開閉ギミック付き。

ラインナップは、カールアイロン VSI-1906/PJ、カールアイロン VSI-3206/PJ、マジックシャイン スチームストレートアイロン VSS-9200/RJ、マジックシャイン スチームストレートアイロン VSS-9920/WJ、BLDCドライヤー VSD-1271/KJの全5種、400円。

カゴメ 調味料ミニチュアチャーム

カゴメの食品がミニチュアチャームになって登場。カゴメ トマトケチャップ500g、カゴメ 有機トマト使用トマトケチャップ300g、カゴメ 醸熟ソースウスター500ml、カゴメ 基本のトマトソース295g、甘熟トマト鍋スープ750gの5種類がラインナップ。各300円。

egg だれでもアクリルチャーム

伝説のギャル雑誌『egg』からだれでもアクリルチャームが登場。egg現役モデル「erica」「あいみん」「らん」3人の撮りおろし写真も各ラインナップに付属している。写真を入れ替えればオリジナルのeggチャームも作れる。全8種、各300円

BEATLES ダイキャストレコードチャーム2

BEATLESの名作レコードをダイキャストチャームにした人気シリーズ第2弾。ジャケットとレコードのダブルチャーム仕様だ。

ラインナップはWith The Beatles、Beatles For Sale、Rubber Soul、Revolver、Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band、Magical Mystery Tourの全6種、各400円。