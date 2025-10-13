ファミリーマートは10月14日、中国放送のラジオ番組「平成ラヂオバラエティ ごぜん様さま」とコラボレーションしたお弁当、おむすび、スイーツを中国地方(山口県の一部除く)のファミリーマートで発売する。

「ごぜん様さま弁当」第3弾商品が登場

同番組とのコラボ商品として、今年2月には「いただきマッスル!チキンカツ弁当」を発売し、好評を博した。番組パーソナリティのキーフレーズ「〇〇〇マッスル!!!」をインスパイアし、今回は「おいしく笑顔でいただきマッスル!～話がはずむ、わくわくごはん!～」をコンセプトに、「いただきマッスル!3種の肉盛り弁当」(650円)、「いただきマッスル!大きなおむすび甘辛とり唐揚げ(かき醤油・もち麦入り)」(238円)、「レモンスフレ(広島県産レモンの果汁入りゼリー使用)」(198円)の3種類を発売する。

3種の肉盛り弁当は、黒コショウのきいた塩だれ味の豚バラ炒め、甘辛いタレにまぶした鶏モモ揚げ、甘めのカレー風味の牛そぼろをごはんにのせたお弁当。

大きなおむすび甘辛とり唐揚げは、かき醤油の炊き込みご飯に甘辛いタレにまぶした鶏唐揚げが入った、もち麦入りの大きなおむすび。

レモンスフレは、レモン風味クリームと広島県産レモンのゼリーをサンドしたふんわりしたスイーツ。

広島県店舗限定、オリジナルステッカー配布

広島県内のファミリーマート全店で、コラボ商品を含めて税込1,000円以上の商品を購入した人へ、数量限定・先着順で「ステッカー」を1枚プレゼントする。第1弾は10月14日～10月23日、月曜日パーソナリティと火曜日パーソナリティのステッカーを配布する。第2弾は10月24日～11月3日、水曜日パーソナリティと木・金曜日パーソナリティのステッカーとなる。

中国地方限定でオリジナル動画を放映

コラボレーション商品の発売日に合わせて、中国地方のデジタルサイネージ設置店舗で、オリジナル啓発動画(15秒)を配信する。広島県では番組に特化した特別バージョンにて放映する。その他の中国地方4県(岡山県、島根県、鳥取県、山口県)では本コラボ商品に焦点を当てた動画を放映する。