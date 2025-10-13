Cosme Kitchenがプロデュースするスキンケアブランド「Mitea ORGANIC」は10月21日、「ポケピース」デザインのコレクションをファミリーマート(一部店舗除く)、コスメキッチン、ビープルの各店舗、各WEB STOREで発売する。

「ポケピース」コレクション

「ポケピース」コレクションが新登場

同コレクションは、ポケモンたちの"ピース"なくらしを描いたポケピースと、"日々のスキンケアタイムを、肌と心に向き合う幸せな時間にしてほしい"という想いから生まれた、Mitea ORGANICとの初のコレクション。ポケモンたちのリラックスしたピースな表情が、日々のスキンケアタイムを心地よく、ピースに彩る。

ポケピース

「クレンジングセラムオイル」(1,848円)は、しっかりメイクや黒ずみ角栓もこすらず落とせるW洗顔不要のアロマオイルクレンジング。濡れた手やマツエクでも使用できる。

ポケピースデザイン「クレンジングセラムオイル」(1,848円)

「アクアセラムウォッシュ」(1,188円)は、クレイと炭入りの美容液成分91%の泡が毛穴汚れをすっきり落とし、後肌がうるつるになる美容液洗顔料。

ポケピースデザイン「アクアセラムウォッシュ」(1,188円)

「ホワイトニングセラムローション【医薬部外品】」(1,991円)は、持続型ビタミンCを配合。美白力を発揮しながら、うるおいが浸透する白肌化粧水。

ポケピースデザイン「ホワイトニングセラムローション【医薬部外品】」(1,991円)

「リペアミルク」(1,991円)は、W発酵ソームカプセルとCICA、ビタミンCでミルクもち肌へ導くお守り乳液。オールインワンでも使用できる。

ポケピースデザイン「リペアミルク」(1,991円)

「アロマミスト(ヘア&ボディミスト)」(1,320円)は、夜想ブルームブーケの香りで、リフレッシュ成分カキタンニンとオーガニック植物成分配合。においをケアしながら髪とからだをみずみずしくうるおす。フレグランスミストとしても使用可能で、肌に直接塗布できるいたわり処方。

ポケピースデザイン「アロマミスト(ヘア&ボディミスト)」(1,320円)

「ミニサイズキット」(1,650円)は、クレンジングセラムオイル(30mL)とリペアミルク(20mL)がセットになった得なトライアルキット。モンスターボールを象った数量限定の透明ポーチ付き。

ポケピースデザイン「ミニサイズキット」(1,650円)

「セラムオイルリップスティック」(995円)は、美容オイルでうるおう、色もち抜群の洒落感カラーリップ。洗顔料でオフが可能。限定新色3カラーを含む全6色のラインアップ。

ポケピースデザイン「セラムオイルリップスティック」(995円)写真左から01 マンダリーヌコンフィ(ワッカネズミ)、02 マロングラッセ(モクロー)、05 ピグピンク(ポッチャマ)、06 カミナリクリア(ピカチュウ)、07 チュチュピンク(ピチュー)、08 フェアリーレンガ(ミミッキュ)

外箱デザイン

10月7日10:00～10月17日23:59まで、コスメキッチン、ビープル 各WEB STOREにて予約販売を行っている。一般発売は10月21日より開始し、数量限定のためなくなり次第販売終了となる。販売はファミリーマート(一部店舗を除く)、コスメキッチン、ビープル各店舗および各WEB STOREにて行う。ファミリーマートではオンライン販売は行われない。

スペシャルアイテムが当たるプレゼントキャンペーン

プレゼントキャンペーン「ポケピース meets Mitea ORGANIC Peaceful Gift Campaign」を10月21日～12月31日の期間に実施する。

ファミリーマート、コスメキッチン、ビープル各店舗および各WEB STOREにて、同コレクションを1点以上購入したレシート(WEB STOREで購入の場合は注文明細画面)を、Mitea ORGANICオフィシャルサイト内の特設ページよりアップロードすると、抽選で「A賞」スキンケアラインナップ入り特別BOX(50名)、「B賞」リップラインナップ入り特別BOX(50名)、「C賞」ビッグポーチ(300名)、「D賞」リップチャーム(300名)が当たる。