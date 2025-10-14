10月も中盤となり、特に朝晩はひんやりとした空気を感じる機会も多くなりました。季節の深まりとともに、巷では秋の実りを実感できる食材を目にすることも増えています。身近にあるコンビニの店頭にもまた、さまざまな新商品が登場していますよ。

2025年10月の新商品5選まとめ(10月14日〜10月20日)

ファミリーマート2025年10月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。炒めた玉ねぎとフライドオニオンを入れたスパイスチキンカレー、石窯で焼いたパリジャンのサンドイッチ、「寿々㐂家」監修の家系ラーメン、ペペロンチーノ風に味付けしたパスタと一緒に楽しむ豆腐ハンバーグなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「炒め玉ねぎ香る！彩り野菜のスパイスチキンカレー」(548円)

価格 : 548円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

玉ねぎのコクと旨みが感じられるスパイスチキンカレー。炒めた玉ねぎとフライドオニオンをカレーに入れました。

「石窯パリジャンサンドボロニア&ソフトサラミ」(378円)

価格 : 378円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

石窯で焼いたパリジャンを楽しめるサンドイッチ。ソフトサラミ・ボロニアソーセージ・グリーンリーフ・レタス・マスタードペッパーマヨソース・クリームチーズソースを組み合わせました。

「寿々喜家監修 家系ラーメン」(646円)

価格 : 646円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

横浜市に本店を構える、家系ラーメンで有名な「寿々㐂家」監修の「家系ラーメン」。豚がらの旨みをしっかりきかせたバランスのよい豚骨醤油スープとたっぷりの鶏油で、満足感のある仕立てです。別添で焼のり付きです。

「豆腐ハンバーグ（和風ソース）」(348円)

価格 : 348円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

和風ソースで味わう、チルド惣菜の豆腐ハンバーグ。にんにくや醤油で味をつけた豆腐ハンバーグに、だしがきいた和風ソースをかけました。ペペロンチーノ風に味付けしたパスタと一緒に楽しめます。

「丸永製菓 紅はるかのおいももなか」(220円)

価格 : 220円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

焼き芋のような見た目と味わいを楽しめる最中アイス。さつまいもアイスとさつまいもあんに使用しているさつまいもは国産紅はるか100%で、紅はるかの特徴である濃厚な甘みとねっとり食感を表現しました。ファミリーマート限定・数量限定での販売となります。

まとめ

10月14日発売の新商品は、玉ねぎのコクと旨みが感じられる「炒め玉ねぎ香る！彩り野菜のスパイスチキンカレー」、石窯で焼いたパリジャンのサンドイッチ「石窯パリジャンサンドボロニア&ソフトサラミ」、家系ラーメンの有名店監修の「寿々喜家監修 家系ラーメン」など、本格的な味わいのメニューが登場。

また、メインのおかずとしても存在感抜群のチルド惣菜「豆腐ハンバーグ（和風ソース）」や、まるで焼き芋のような見た目と味わいの最中アイス「丸永製菓 紅はるかのおいももなか」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用