ハンバーガーショップ「ロッテリア」は9月3日より、「芋フェア」を開催。「紫芋ぱふぇシェーキ」を含む新商品5品を、期間限定で販売する。

「紫芋ぱふぇシェーキ」は、程よい甘みが特長の紫芋シロップを使用したシェーキに、口当たりなめらかなホイップクリーム、種子島産安納芋を使用した濃厚な甘みが特長の芋ソース、サクサク食感の芋けんぴをトッピングしたパフェのようなシェーキ。価格は390円。なお、シンプルな「シェーキ紫芋」は290円で味わうことができる。

また、食後のデザートや軽食などにぴったりな「おいもパイ」も登場。お芋の優しい甘みが特長のフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだワンハンドスイーツで、価格は240円。

さらに、手軽に楽しむことのできる「ディップチュロ 安納芋ソース」や「インカのめざめ ポテトフライ」もラインアップ。「ディップチュロ 安納芋ソース」は、種子島産安納芋を使用した濃厚な甘みが特長のソースをかけたホイップクリームに、サクッともちもち食感のチュロをディップしていただくスイーツ。価格は290円。

北海道十勝幕別町産の希少品種を使用した「インカのめざめ ポテトフライ」は、収穫後約1年間じっくりと熟成させることで、栗のような濃厚な甘みを引き出し、素材の味わいをストレートに堪能することのできるポテトフライに仕上げられている。価格は390円。

いずれも10月中旬まで、一部店舗を除く全国の「ロッテリア」で販売される。