カンテレ・フジテレビ系ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか?』(毎週火曜23:00～)で謎の天才外科医・成瀬を演じる白岩瑠姫(JO1)が主演を務めるTVerスピンオフドラマ『天才外科医・成瀬のふわとろオムライスは罪ですか?』の配信がスタートした。

『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか?』は、ママ友イジメが原因で娘を失った55歳の母・篠原玲子(水野美紀)が、謎の天才外科医・成瀬(白岩)の全身整形手術によって25歳の新米ママ・篠原レイコ(齊藤京子)に生まれ変わり、虐待を受ける隣人の子・空(佐藤大空)を引き取り実子として育てながら、ママ友グループに潜入する復讐劇。

レイコがママ友たちへの復讐に向けて動く間、成瀬が空の面倒を見ることに。TVer限定スピンオフドラマでは、一緒にオムライスを作ったり、ダンスをしたりと、本編では描かれない、成瀬と空の息の合ったドタバタ子守ストーリーが描かれる。また、齊藤京子演じるレイコも登場する。

■白岩瑠姫 コメント

――スピンオフドラマ出演の話を聞いた時の感想は？

僕はスピンオフドラマがどういうものか分かっていなかったのですが、本編の延長線上で描かれるストーリーと聞いて、ワクワクしました。

――スピンオフドラマの見どころは？

本編には成瀬が子どものお世話をしたり、どうして空と急激に距離が縮まったのかという過程は描かれていないので、そういうところは見どころかなと思いますし、本編では成瀬が話すシーンが少ないので、（スピンオフドラマでは）成瀬の人となりがより詳しく分かるのではないかと思います。

――今回の撮影で印象に残ったシーンはありますか？

卵、ですかね（笑）。オムライスを切るシーンがあったんですけど、かなり手こずってしまって、（スタッフの）皆さんに時間をかけさせてしまいました。

――台本には「オムライスを切るときはドクターの顔になる」とありましたが、そこはすぐに切り替えられましたか？

そうですね、手元のオムライスを切るシーンでは何回も……5テイク目でやっとできたという感じで、申し訳なかったです。

――ダンスの得意な白岩さんがダンスを下手に踊るシーンがあります。難しかったですか？

（練習用の）動画も送っていただいたのですが、空と一緒に踊るというのが分かっていたので、あえてそこまで覚えずに、空を信じて踊ろうと思ってやっていたので、自然にできたんじゃないかなと思います。

――TVerのユーザーに向けて、繰り返し見てほしいシーンや注目してほしいシーンはありますか？

今回TVerのスピンオフドラマという貴重な機会をいただけたので、本編の見逃し配信はもちろんですが、スピンオフドラマも楽しみにしていただけたらなと思って頑張って撮影しました。（成瀬の成長過程や本編とは違う成瀬の表情など）パーソナルな部分が垣間見えるシーンがたくさんありますので、ぜひ見てください！