俳優の北村匠海が、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』(10月21日スタート 毎週火曜21:00～)の制作発表記者会見に大泉洋、宮崎あおい、ディーン・フジオカ、宇野祥平、高畑淳子、岡田将生とともに登壇した。

北村匠海

大泉のファンを公言している北村は、今作で大泉とドラマ初共演。そんな憧れの人・大泉は、撮影現場でもコミュニケーションを取ってくれるそうで「ふとしたときに横に来て、いろんな話を聞かせてくれるんですが、それが本当におもしろくて! 今作で出会えてよかったなと思っています」と感慨深げに語る。

しかし、そんな大泉の行動が会見にも影響を及ぼしているといい、「大泉さんのおかげで僕らはかなり疲労した状態でここに立っています」とこぼした北村。その理由について「会見の前に取材などがあったのですが、(ここまでの会見を)見てもらえればわかる通り、序盤でかなり長くなる。僕らは散々笑い転げて、ここに来たので相当疲れています」と明かし、笑いを誘う。

これに大泉は大笑いしつつ、「これは俺っていうことでもない。誰にも頼まれてないのにそれぞれが殴り合っているみたいなメンバーなんですよ。チームワークがあるんだか、ないんだかわからない! 好き勝手だもんね!」とぼやいていた。