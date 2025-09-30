俳優の岡田将生が、テレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』(10月21日スタート 毎週火曜21:00～21:54)に出演することが、わかった。

同作は、ドラマ『アンナチュラル』(18)、『MIU404』(20)、『海に眠るダイヤモンド』(24)、『スロウトレイン』(25)などを手掛けた脚本家・野木亜希子氏の完全オリジナル作。主人公・文太を演じる大泉洋は、今作でテレビ朝日の連続ドラマ初主演となり、野木氏も同局の連続ドラマで初めて脚本を手掛ける。

このたび、野木氏が脚本を手掛け、「第48回日本アカデミー賞」で10部門受賞という快挙を成し遂げた映画『ラストマイル』(24)で優秀助演男優賞を受賞した岡田が、今作に出演することが決定。

岡田が演じるのは、文太(大泉)、桜介(ディーン・フジオカ)、円寂(高畑淳子)、半蔵(宇野祥平)をちょっとだけエスパーにした張本人で、「ノナマーレ」の社長・兆(きざし)。兆は文太らに“世界を救うための不思議なミッション”と、“決して人を愛してはいけない”という不条理で不可解なルールを課す謎多き人物となっている。

また、同作は放送直後からTVer・ABEMAで無料見逃し配信、TELASAでは見放題配信がスタート。さらに、Netflixでの世界配信も決定。国内および190以上の国と地域において、放送後の24時から配信される。

コメントは以下の通り。

岡田将生

――本作に出演が決まった時のお気持ちは?

単純に面白そうだなと思いましたし、20歳・21歳の頃からお仕事させていただいている大泉さんと久々にご一緒できるのも楽しみでした。そしてなんといってもこんなに豪華なキャストのドラマはなかなかないので、皆さんの演技合戦を見られるのは、とても贅沢な時間になるのではないかなと思って、すごくうれしい気持ちになりました。

――野木亜紀子さんのオリジナル脚本を読まれた感想をお聞かせください。

野木さんの脚本はやっぱり面白いな、そしてやっぱり難しいなということですね。いま日本が抱えている社会的な問題も含まれているのにクスッと笑えるという……そして先の展開が本当に読めないので、こんなに先が気になる台本は久々で、やっぱり野木さんはすごい方だなと思っています。

――兆というキャラクターの印象は?

兆は「ノナマーレ」という会社で社長を務めています。皆さんにミッションを課して世界を救ってもらうんですが、それを総括する役柄です。でも今はこれ以上言えないんです。こんなに何も言えない役柄って今までなくて(笑)! だから見てくださる視聴者の方には、このドラマ自体も楽しんでほしいですし、僕が演じる兆という役についてもいろいろと考えてほしいなと思っています。中盤あたりから、1話から見返したくなるような仕掛けがいろいろありますので、ぜひ兆にも注目していただけたらうれしいです。

――本作にはいろいろなエスパーが登場しますが、気になっているキャラクターは?

実際にはまだ大泉さんとしかお芝居をさせていただけていないんですが、台本を読んでいる段階から完璧に桜介(ディーン・フジオカ)さんのファンです。早く桜介さんの決め台詞「花咲かせとく?」を生で聞きたいと思うぐらい、人間臭くて、とても可愛らしいキャラクターなんです。それをディーンさんがどう演じられているのかを見るのがすごく楽しみですし、早くあのキャラクターと対面したいですね。

――実際に撮影に入られていかがですか?

野木さんの脚本はキャラクター同士の会話がすごく面白いんです。だから文太さんとの掛け合いにしても、今まで自分が演じてきた役柄とも全然違っていて、不思議な空気が流れている感じなんです。ものすごくクリエイティブなものが生まれる現場なのではないかと思いながら参加させてもらっています。

――ほかのキャストの皆さんとご一緒するうえで、楽しみにしていることはありますか?

皆さん大先輩ですから、若輩な私はどこかで切り口を……と思っているんですが、たぶん大泉さんが司会的な感じで輪に入れてくださると思います。いろいろなお話をお聞きしたいですし、この台本についても、たぶん皆さんそれぞれ読み方が違うと思うんですよ。なのでどう解釈して演じられているのかも皆さんにお聞きできたらうれしいです。

――“ジャパニーズ・ヒーロードラマ”にちなみ、岡田さんにとってのヒーローは?

僕にとっては、常に寄り添ってくれる人がヒーローですかね。生きていく中では、やっぱりどうしたって喜ばしいことばかりではなく、いろんな悲しみや苦しみがあると思うんです。そんな時にすっと隣にいてくださる方が僕にとってはヒーローみたいな感じかな、と思います。

――エスパーになれるとしたら、どんな能力がほしいですか?

家に猫が2匹いるんですが、昨日も「この子たちの声が聞こえたら、生活がもっと豊かになるのではないか」と思ったんです。たまに僕、見下されているなという瞬間があったりして(笑)、動物の声が聞こえるエスパーがあればうれしいなと思った……んですが、それではなく熟睡できるエスパーが欲しいです! 最近、年齢なんですかね……すぐ目が覚めちゃうんです(笑)。めっちゃ疲れているのに、3時間ぐらいで起きちゃうんですよ。で、天井を見つめるんですけど、やっぱり10分、15分ぐらい寝られないんですよね。朝、仕事があるから6時、7時に起きるんですが、ちゃんと寝ているのにやっぱりちょっと疲れているなって。だから、ちょっとだけでもいいから熟睡できるエスパーが欲しいです。

――放送を楽しみにしている視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。

僕は自分のテーマが“選択”なのではないかと思っているので、“人生の選択”をテーマに兆というキャラクターを演じています。最終回が終わる頃、いま僕が言った言葉が「あぁ、そういうことか」と思ってもらえるのではないかと思うぐらい、熱量を込めてこのドラマに参加しております。皆さんには、ぜひ1話も見逃さずに、このドラマを見てほしいなと思っております。