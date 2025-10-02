「青森屋 by 星野リゾート」(青森県三沢市)では、12月3日から「ぬぐだまれ～!ねぶた祭り鍋」が登場する。

本企画では、青森の三大ねぶた祭りの特徴を表現した3種類の鍋を提供する。さらに、鍋の中にいるような遊び心あふれる「鍋こたつ」に入り、冬の特別な時間を過ごすことができる。期間は2025年12月3日～2026年2月28日まで。数量限定で、予約は不要となっている。

青森の三大ねぶた祭りの特徴を表現した3種類の鍋

青森の三大ねぶた祭り「青森ねぶた祭」「弘前(ひろさき)ねぷたまつり」「五所川原立佞武多(ごしょがわらたちねぷた)」のそれぞれの特徴を取り入れた鍋を提供する。

「青森ねぶた花笠鍋」(1,600円)は、にんにくの力強い風味を効かせた旨辛出汁に、跳人(青森ねぶた祭を盛り上げる踊り手)の花笠をモチーフにした華やかな盛り付けを合わせ、祭りの熱気と高揚感を表現した鍋。

「弘前ねぷたりんごおでん鍋」(1,600円)は、弘前ねぷたまつりの象徴である扇形の山車を、スライスしたりんごや弘前で馴染みのある豆腐かまぼこで表現した鍋。青森県民にも親しまれるしじみの旨みを加えた、滋味深く奥深い味わいの出汁が、城下町の祭りらしい落ち着いた風情を感じさせる。

「立佞武多デザート鍋」(2,800円)は、高さ約23mにもなる立佞武多の迫力を、高さ約23cmのパフェで表現した、スケール感を楽しめるデザート鍋。中には、サクサクとした軽やかな食感とやさしい甘さが特徴の「ほしもち」や、香ばしいゴボウスティックが入っている。温かいカスタードソースにディップすれば、とろける甘さと香ばしさも楽しめる。

鍋の中に入って楽しむ遊び心あふれる「鍋こたつ」

土鍋の形をした鍋こたつが新登場する。白菜や長ねぎなどをモチーフにしたクッションに囲まれれば、まるで自分が大鍋の具材になったかのような、ユニークな写真撮影や体験が楽しめる。