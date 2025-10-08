星野リゾートが展開する「リゾナーレ大阪」(大阪府大阪市)は10月6日、ベビー・キッズ向けのギフトブランド「MARLMARL」と共同で企画した宿泊プラン「Atelier Trip」(大人11,500円～)の販売を開始した。

子どもの登園服に可愛い洋服を購入したものの、普段の育児で時間に追われていると、コーディネートや細かなアイテムまで手が回らない、ということは少なくない。旅行という特別な時間だからこそ、準備に手間をかけず、心から滞在を楽しんでもらいたい。そんな思いから、本プランは企画された。

期間は2025年11月1日～2026年4月24日(2026年4月25日チェックアウトまで)。チェックインは15:00、チェックアウトは12:00。料金は大人11,500円～(3名1室利用時の1名あたり)、1～5歳の子どもでベッドを使用せず添い寝の場合は27,000円。子どもは1～12歳が17,500円～となっている。

機能的でおしゃれな「Atelier Special Box」

本プランの宿泊者限定で、MARLMARLと星野リゾートが年齢別にセレクトしたオリジナル「Atelier Special Box」を用意している。アイテムは全6種類のパターンから選ぶことが可能。動きやすさや使いやすさはもちろん、スタイリッシュさにもこだわったアイテムは、旅先だけでなく日常のお出かけでも活躍する。さらに、子どもがお出かけをよりワクワクできるよう「ナップサック」もセレクト。アイテム内のハンドタオルとあわせて名入れ刺繍を無料で施すことができる。

なお、同商品は、宿泊日の前日から「MARLMARL阪急うめだ店」にて受け取りが必要となり、ホテルでは受け取りができない。また、同特典は本プランで宿泊の子ども(1～12歳)には付かず、1～5歳でベッドを使用せず添い寝の子どものみに提供される。

「Atelier Special Box」左:パターンA/右:パターンB

「Atelier Special Box」左:パターンC/右:パターンD

「Atelier Special Box」左:パターンE/右:パターンF

創造的思考を育む「アトリエ」

アトリエ全体

大阪湾を一望できるホテルの最上階28階には、日本最大級(約470平米)のアトリエがある。ここでは多種多様な素材(マテリアル)の中から自分の心をひきつけるものを自由に選び、工夫し、組み合わせながら、創造的な遊びを通してマテリアルの新たな価値を発見していく。自分の心を惹きつける素材を選び、工夫し、組み合わせながら新しい遊びを発見していくという主体的な行為が、未来の可能性を生み出す「学び」の始まりになると考えている。さらに、アトリエは奥に進むほどに探究心が深まるよう、空間設計にも工夫を凝らしている。

「アトリエリスタ」とのプロジェクト活動

探究のパートナーである芸術の専門家「アトリエリスタ」との対話を通して、創造力を引き出し、自分の表現を深めるプロジェクト活動。「花」や「風」、「自分」など、季節によって変化するテーマに60分間じっくりと向き合い、探究を深めていく。決められたものを作るのではなく、自分の主体的な興味や問いを広げ、ふかめることで、子どもたちの独創的で自由な表現につながる。また、プロジェクト終了後には家族も一緒に振り返りを行う。