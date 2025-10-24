仕事や家事に追われると、つい後回しにしてしまう家のゴミ捨てや掃除。YouTubeでは、そうした状態の極みのような「ゴミ屋敷」に立ち向かうプロの技が話題を呼んでいます。

動画を投稿したのは、大阪や東京など、複数のエリアで活動する「ゴミ屋敷専門パートナーズ」さんのYouTubeチャンネル。仕事が忙しく、ネット通販の段ボールや大量のペットボトルで埋まった部屋をプロが掃除すると、一体どうなるのか……!? 今回、投稿約5か月で52万回再生(原稿執筆時)されている動画「【ゴミ屋敷清掃】仕事に追われた若者の“引越しできない部屋”」をご紹介します。

仕事に追われた若者の“引越しできない部屋”

今回ゴミ屋敷専門パートナーズに依頼をした方は、都内で一人暮らしをする20代の男性。仕事が忙しく日用品をネット通販で購入していたところ、段ボールがどんどん溜まり……2年ほど前からゴミの回収日に間に合わなることが増え、処分できないまま放置された状態に。部屋には段ボールが積み重なっています。

仕事の関係で引越しをすることになったものの、この状態では引っ越し業者の見積りもできません。自身で片づけをするも、しんどくなって精神的に追い込まれたところ、「ゴミ屋敷専門パートナーズ」のYouTubeを見た友人に背中を押され、今回の依頼に至ったそう。引っ越し後に生活できるよう、洋服、スーツケース2つ、パソコンラック類と液晶などは残して片づけをスタートします。

「ゴミ屋敷専門パートナーズ」から来た作業員は7人。「今回僕らが作業して、精神的に追い詰められた状況から早く開放されてもらったらいいなと思います。頑張っていきます!」と気合を入れる、ゴミ屋敷専門パートナーズ代表取締役社長の石田毅さん。まずはキッチンを掃除して動線を確保する作戦に。

腰の高さほどの荷物が積みあがるキッチン。ゴミを分別しながら片付けていくと、調味料やペットボトル、カップラーメンやタバコなどが次々と……

片付けが進むと、丁寧に分別されたペットボトルも出現。仕事が忙しすぎるあまり、片付けができなくなった様子が見えてきます。

「誰にだって本当にあり得ること。この動画を見て、余裕がないなあと思う人がいたら今後こうなる可能性もあるはず。未然に防ぐこともできるので、みんなで助け合ってくれたらいいなと思います」と視聴者に向けたメッセージも。

キッチンの片付けがひと段落し、動線を確保できたら今度はリビングへ。床は見えず、天井にはシミ、エアコンは黒いカビが付着しています。複数人で着々と進めていきますが、これは終わるのか……?

なお今回の依頼者のお部屋は、10段階の汚部屋度レベルで言うと「レベル4」とのこと。

土の山のような謎の物体の正体は、なんと水を含んだ洗剤。

ダイソンが現れた!

通帳との出会いも

ダイソンの掃除機や布団、モニターを発見して片付けが進んできたと思ったら、今度はテーブルの下にペットボトルの山を発見。まだまだ、終わりが見えないっ……!!

作業を進めていると、依頼者がどのような生活をしてきたのかが見えてきます。「本当に追い詰められていたんだなと思うと、めっちゃ胸痛いなって僕思うんですよね。この動画を通して、こういった方々に勇気を与えられたりとか、こうなってしまった方々が助かる受け口に本当になればいいなと。これを糧に今後飛躍していってもらいたいです」と、片付けをしながら石田さんは語ります。

リビングの片付けに光明が差してきたところで、トイレやリビングのフローリングなどの掃除作業も。果たして、家はどうなったのか……!?

段ボールや食べ物のゴミで埋まっていたキッチンは、木目の扉も見えるピカピカの状態に!!リビングは、ゴミの山から姿を現したデスクとチェアが存在感を放っています。

なお、今回の掃除にかかった費用は税込45万円。栄養ドリンクの瓶が大量に出てきたことから、「お仕事を頑張ることも大事ですが、もっと自分のことを大事にしてほしい」と依頼者をいたわるコメントと、「ゴミ屋敷は恥ずかしない」と片付けができず相談できない人に寄り添う言葉で動画は締めくくられました。

ゴミ屋敷専門パートナーズさんのチャンネルには、この動画以外にも、さまざまな家の片付けの様子が投稿されています。また、実際のゴミ屋敷清掃のエピソード事例をもとに、片付けや掃除のノウハウやアドバイスを紹介したコミックス『ゴミ屋敷専門パートナーズの現場日報 レベルMAXの人生お片付け』(監修・著：ゴミ屋敷専門パートナーズ、漫画：もづこ/KADOKAWA)も現在好評発売中です。また、マイナビニュースでも1話の試し読みを掲載中! 家の掃除ができず悩んでいる人は、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

⇒試し読みはこちら!『ゴミ屋敷専門パートナーズの現場日報 レベルMAXの人生お片付け』