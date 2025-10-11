“日本一のコント師”を決める大会『キングオブコント2025』の決勝が11日(18:30～21:56)、TBSで生放送。ロングコートダディ、や団、レインボーの3組がファイナルステージ進出を決めた。

史上最多エントリー数3449組がエントリーした今年の『キングオブコント』。今回も『お笑いの日』のフィナーレとして開催されている。

ファーストステージは、ロングコートダディ、や団、ファイヤーサンダー、青色1号、レインボー、元祖いちごちゃん、うるとらブギーズ、しずる、トム・ブラウン、ベルナルドの順でネタを披露。審査員1人あたり持ち点100点、計500点満点で競った。

そして、ロングコートダディが474点で1位、や団が473点で2位、レインボーが464点で3位となり、この3組がファイナルステージ進出を決めた。ファイナルステージも同じく500点満点で採点し、ファーストステージとの合計得点が最も高い組が、第18代キングの称号と優勝賞金1000万円をつかむ。

なお、MCはダウンタウンの浜田雅功、進行は日比麻音子アナウンサーが担当。そして審査員は昨年に引き続き、飯塚悟志(東京03)、小峠英二(バイきんぐ)、秋山竜次(ロバート)、山内健司(かまいたち)、じろう(シソンヌ)の歴代ファイナリストたちが務めている。

『キングオブコント2025』決勝 ファーストステージ結果

※ネタ披露順。()は決勝進出回数

【ファーストステージ】

1. ロングコートダディ(4) 474点

2. や団(4) 473点

3. ファイヤーサンダー(3) 457点

4. 青色1号(初) 458点

5. レインボー(初) 464点

6. 元祖いちごちゃん(初) 447点

7. うるとらブギーズ(4) 448点

8. しずる(5) 457点

9. トム・ブラウン(初) 451点

10. ベルナルド(初) 445点

(C)TBS