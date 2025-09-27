柄本明、人生の最期に会いたい人を明かす「僕の場合は…」

東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(10月11日スタート 毎週土曜23:40 ～24:35)第2話にゲスト出演する柄本明のコメントが公開された。

土木工事会社の社長役

柄本明が演じるのは、一代で土木工事会社を築き上げた剛腕社長・本多伸夫。また、第2話には柄本のほか、佐々木春香、かとうかず子、弓削智久らも出演する。

柄本明 コメント

介護スナックなんて、ちょっとヘンな感じだよね。興味なくはないけれど、僕は行かないんじゃないかな。どこか一人になるところに行くことが多いから(笑)。最期に会いたい人に会うー、人間って欲の塊だから、会いたいと思っても会えない方が多そうだなぁ。僕の場合は、最期に会うなら家族だね。