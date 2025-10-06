【“プレバンの日”がパワーアップ】お得もワクワクも全部盛り! スキがあふれるフェス「PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025」で注目のコンテンツや商品、キャンペーンはコレだ

BANDAI SPIRITSが運営するバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」。その「プレミアムバンダイ」の略称である「PB」のアルファベットの形が「10」「13」の組み合わせに見えることから、10月13日を“プレバンの日”と定めました。

昨年は10月13日にキャンペーンを展開しましたが、2025年はさらにパワーアップしたイベントの開催が決定! オンラインで開催される「PREMIUM BANDAI FESTIVAL 2025」、通称「プレバンフェス2025」と銘を打つ今回は、生放送の番組配信や参加型の投票企画、送料0円キャンペーンなど盛りだくさんな内容でお届け。

マイナビニュースでは、「プレバンフェス2025」の注目イベントやキャンペーンに加えて、「プレミアムバンダイ」で受注するイチオシ商品も紹介します!

「プレバンフェス2025」注目のコンテンツ・キャンペーン

「プレバンフェス2025」の大きなポイントは、「お客さまと一緒に楽しむ」こと。“スキ”をテーマにした参加型のオンラインコンテンツが盛りだくさんで、ここでしか味わえないワクワク体験や、プレミアムバンダイ会員へのお得なキャンペーンなどを実施します。

プレバンフェス2025の開催期間は、2025年10月6日(月)11時～10月13日(月)23時59分まで (※)。ここでは、中でも注目のコンテンツ・キャンペーンを紹介します。

※コンテンツ、キャンペーンによって開催期間が異なります。詳しくはプレバンフェス2025特設サイトをご確認ください。

特設サイトで“スキ”を投稿「FANS SUMMIT ―スキに共感する場所―」

「プレバンフェス2025」の一環として行われる「FANS SUMMIT ―スキに共感する場所―」は、みんなの”スキ”を特設サイトで投票・投稿する企画。寄せられたメッセージなどは、配信番組「プレバンラボ」などで発表される予定です。

今回はマイナビ社内のプレバン会員にも、“スキ”が詰まった思い出を聞いてみました。

仮面ライダーのベルト展がかなり前に秋葉原で開催されたんです。当時、ふと2年くらい会っていなかった高校時代の友人も仮面ライダー好きだったことを思い出し、LINEで「久しぶり!この展示があるらしいんだけど、どうかな?」と聞いてみたところ、まさかのOK。久々に会う友人と昔盛り上がった仮面ライダーの話で高校時代に戻ったかのような懐かしさを覚えました。 その友人とはその日に話して「ゲームが好き」ということを知り、今では毎月何らかのゲームをする仲に。仮面ライダーとプレバンのライダーベルトがつないでくれた縁に感謝です。





プレバンで買ってよかった商品は、『S.H.Figuarts 仮面ライダーゼロツー(イズVer.)』です。子どものころから、「プレバンで商品を買うことが大人になる第一歩」だと勝手に思っていた節があり、初めて購入しました。 Xに流れてくる商品情報解禁を日々楽しみにしていて、子どものころは眺めているだけだったのが、社会人になって「これなら買える!」と思って胸を躍らせながら購入したことを覚えています。 小さいころ、親に買ってもらっていたおもちゃを、大人になって自分の財布から買えるようになって、大人になった実感と同時に、親への感謝もひっそりと湧いてきていました。 ※『S.H.Figuarts 仮面ライダーゼロツー(イズVer.)』現在は販売しておりません。





どちらも素敵なエピソードですね! こんな風に、あなたもプレバンにまつわる思い出や自分の“スキ”を振り返ってみては?

『 「アイカツ！」あかりGeneration プレミアムレアドレス大投票』開催! 結果発表番組ではここだけのステージも!

2025年10月10日(金)に公開される映画『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！』の劇場公開を記念して、『「アイカツ！」あかりGeneration プレミアムレアドレス大投票』を実施。結果発表は、10月11日(土)18時30分より、YouTube バンダイ公式チャンネルで発表。アイカツアカデミー！配信部が生配信でお届けします。番組では大空あかり・真中らぁらによるメッセージ動画やスペシャルステージも!

期間中にお買い物をすると「プレミアムバンダイ」のアイテムが送料0円に!

昨年も好評だったプレミアムバンダイ送料0円キャンペーンが、2025年も実施決定! 昨年は「プレバンの日」の1日のみでしたが、「プレバンフェス2025」では4日間に延長。10月10日(金)13時から10月13日(月)23時59分の期間に、税込1,500円以上のお買い物をした方は、なんと送料0円に! なお、抽選販売商品は10月6日(月)～10月13日(月)に受注開始するものが、送料0円キャンペーンの対象になるとのこと。

パワーアップした今回の「プレバンフェス2025」は、他にも注目のコンテンツ・キャンペーンが盛りだくさんです。詳しくは特設サイトをチェック!

こちらも見逃せない! 「プレミアムバンダイ」おすすめ商品

ここからは、「プレミアムバンダイ」で受注しているイチオシ商品を一挙紹介! お得な送料0円キャンペーンに合わせて、気になる商品をゲットしてみては?

S.H.Figuarts 仮面ライダーガヴ アメイジングミフォーム

『仮面ライダーガヴ』より、「ショウマ」が新たなゴチゾウの力でパワーアップした姿「仮面ライダーガヴ アメイジングミフォーム」がS.H.Figuartsに登場! 頭部や腕などの尖った形状造形も細部までこだわり新規造形。ボディラインを崩さない関節構造により、あらゆる印象的なポーズが自然に決まる。

CSM変身ベルト アークルver.25th

『仮面ライダークウガ』25周年記念として、CSM変身ベルト アークルがパワーアップして復活! 形・外観・音声のアップデートに加えて、完全新規造形の「マイティアンクレット」が2つ付属してライジングマイティ、アメイジングマイティになりきれる!

DXテガナグール

破滅の王子が番組初登場時準拠カラーで商品化。テガナグールのセリフが収録されているほか、別売りのDXテガソード、DXテガジェーンと合体すると、変形・必殺音声も発動します!

METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ マイティーストライクフリーダムガンダム 最終決戦 ver.

『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より「マイティーストライクフリーダムガンダム」が最終決戦時をイメージした姿で登場! 劇中での激闘の模様を彩色により再現。新たにパース付きの「対艦刀フツノミタマ」が付属。さらにラクス・クラインのミニフィギュアが付属し、劇中の印象的なシーンを再現可能。

MG 1/100 プロヴィデンスガンダム [スペシャルコーティング]【再販】

『機動戦士ガンダムSEED』より、MG 1/100 プロヴィデンスガンダム[スペシャルコーティング]の再販が決定。各所にメッキ加工、エクストラフィニッシュなどのコーティングが施され、ドラグーン用のエフェクトパーツも付属するスペシャルバージョンです。

ONE PIECEカードゲーム プレミアムカードコレクション - ONE PIECE DAY'25 –

2025年8月9日・10日に実施された「ONE PIECE DAY’2025」会場販売アイテム。ホロ加工を施されたルフィとドン!!カードのセットです。1人10個まで購入可能。

S.H.Figuarts ロロノア・ゾロ -地獄の王-

TVアニメ『ONE PIECE』より、鬼ヶ島最終決戦時の「ロロノア・ゾロ」が登場! 武装色の覇気をイメージした交換用腕パーツに加え、刀身に纏う大迫力のエフェクトパーツが付属!

Pretty memories プリキュア5 ピンキーキャッチュ

プリキュアシリーズの劇中に登場するアイテムをより美しく、プリティに再現した復刻玩具の人気シリーズ「Pretty memories」より、『Yes!プリキュア5』の変身アイテム「ピンキーキャッチュ」が商品化。

Tamagotchi Uni Aurora Pink/Prism White

世界中のユーザーが育てたたまごっちと交流できる『Tamagotchi Uni(たまごっち ユニ)』に、新カラー2色が登場!

【たまごっち】Chibiぬいぐるみマスコット まめっち、くちぱっち、みみっち

まめっち、くちぱっち、みみっちの、ふわふわでかわいいぬいぐるみマスコットが発売決定。かばんなどにつけて一緒におでかけしましょう!

アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！- アイカツ！カードセット～STAR PARADISE Coord～

『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-』に登場する新ドレス「スターパラダイスコーデ」のアイカツ！カードがカードセットになりました!

劇中に登場する、あかり・スミレ・ひなきの3コーデ12枚のアイカツ！カードを完全再現して収録! キラキラ輝くカードを記念にぜひGETしてください♪

劇場の思い出がよみがえる名場面がデザインされた豪華箔押し入りのカードボードにも注目です♪

※実際にアイカツマシンで遊べるカードではございません。

©Aikatsu, Pripara 10th Project

“スキ”をテーマにしたファン参加型のオンラインイベントや送料0円キャンペーンなど、スペシャルな企画が盛りだくさんの「プレバンフェス2025」は、2025年10月6日(月)11時～10月13日(月)23時59分まで開催。この期間はぜひ「プレミアムバンダイ」と一緒に自分の“スキ”を思いっきり楽しみましょう!

