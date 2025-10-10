お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが、10日のABCテレビのバラエティ番組『探偵! ナイトスクープ』(毎週金曜23:17～)に出演する。

10日の放送には、新人探偵として同番組に加入した松井が登場。探偵に選ばれた心境を「M-1を2連覇した時より嬉しかったです。メチャクチャ嬉しかったです。ほんとに嬉しかったです」と話した。

関東出身の松井だが、ずっと同番組が好きで探偵になりたかったそう。「僕、パパが大阪の人で。パパは大和証券の副会長なんですが、パパが見てる番組なら、さぞかし上質な番組なんだろうと思って。帰省したら、見させてもらってました(笑)」と幼いころから番組に親しんでいたと明かした。

そんな松井が今回、調査するのは「爆笑! 小ネタ集」。「いきなり小ネタ集で。基本的にナイトスクープは、一人の依頼者の方と向き合うと思ったら、変な人にたくさん会わされて…。ちょっとだけビックリしました」といい、初回調査の内容に驚かされたそう。

「家族から私の口がドブ川みたいな匂いがすると言われる」「職場のホスト仲間が言うには、僕のヘソは脳天を貫かれるぐらい臭いらしいです。でも、自分ではよく分かりません」と“匂い”に関する依頼が続く。

そのほか「レギュラーという言葉が言えない」「実は巨人ファンだが、阪神ファンになりすまして仲良しになってしまった友人にカミングアウトしたい91歳」の計4つの依頼解決に挑んだ松井は「小ネタ集は幅が凄いです。ただ臭い人と、結構、感動的なやつまでありますけども、ぜひご覧になってください」とアピールした。

また、VTRの冒頭では探偵OBであるハライチ・澤部佑から激励の電話も。松井が挑戦する依頼内容を知った澤部は、「初回って感じだね。一番最初は、スタッフがかましてくるから。僕も『澤部君、会議室でウ●コできる?』ってスタッフから聞かれて。こっちも尖ってるし、なめられたくないから『1本でいいですか?』って返事をした記憶があるよ」と明かした。これを聞いたケムリは「澤部二世と言われるぐらい、がんばりますよ」と意気込みを語る。