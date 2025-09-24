大阪府警に勤務する警察犬と鑑識課員。互いの関係性を捉えた1枚がSNSで話題に。執筆時点までに5.6万ものいいねが寄せられています。

令和4年広報写真コンクール入賞作品

○警察庁官房長賞「努力あっての実績」

大阪府警鑑識課員による作品です。

今日も一緒にトレーニング!!

毎日、私はあなたを乗せて腕立て伏せ。

ふたりで犯人を捕まえるために鍛えておかないとね。

(@NPA_KOHOより引用)

鑑識課員の上にどっしると座る警察犬。その重みに耐えながら、必死に腕立て伏せを続ける鑑識課員さんのこの表情。警察犬の鬼教官ぶりがすごいですね。通常伏せるのは犬の方なのに、人間の方が伏せた状態でいるという逆転の関係性も、おもしろい!

この光景に、「なんという鬼教官(ずっしり30kg級」「イッヌ楽しそうw」「かわいいコンビだなぁ」「めっちゃほっこりする一枚だな」「最高のバディだぜ」といったコメントが続々と。一人ではなかなか続かない筋トレも、バディと一緒なら頑張れますよね。

どんな現場でも、お互いに助け合いながら解決へと向かう鑑識課員と警察犬。これからも犯人逮捕のために、仲良く鍛え合ってもらいですね。頼りにしてます!!