女優・広末涼子の所属事務所は9日、公式サイトを更新。4日深夜に放送されたTBSのバラエティ番組『オールスター後夜祭'25秋』で出題されたクイズに関して抗議した件で、TBSの謝罪を受け、コメントを掲載した。

広末涼子

サイトでは「2025年10月4日に放送されたTBSテレビ『オールスター後夜祭'25秋』において、弊社所属タレント・広末涼子に関する不適切な放送がありました件につきTBSテレビより正式な謝罪を受け、該当する放送内容について同社公式サイトに謝罪文を掲載し、配信中の動画から該当箇所を削除する対応が取られました」と報告し、「このたびの迅速かつ誠実なご対応に感謝申し上げます」と記した。

続けて、「弊社としては、今後も弊社所属タレントの尊厳と権利を守りながら、誠実なメディアとの関係構築に努めてまいります。改めて、報道・放送に関わるすべての皆さまに、事実確認と配慮の重要性についてご理解賜りたく存じます」と呼びかけた。

TBSはこの日、『オールスター後夜祭'25秋』のサイトを更新し、「今月4日放送の『オールスター後夜祭』において、俳優・広末涼子さんに関する現在捜査中の交通事故をバラエティ番組のクイズの題材として扱ったことは不適切でした」とし、「この度の放送内容について、広末涼子さんならびに関係者の皆様方にご迷惑をお掛けしましたことをお詫びいたします」と謝罪文を掲載していた。