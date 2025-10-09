TBSは9日、4日深夜に放送されたバラエティ番組『オールスター後夜祭'25秋』の公式サイトを更新。番組内で出題された広末涼子に関するクイズについて謝罪した。

TBS

サイトでは、「今月4日放送の『オールスター後夜祭』において、俳優・広末涼子さんに関する現在捜査中の交通事故をバラエティ番組のクイズの題材として扱ったことは不適切でした」とし、「この度の放送内容について、広末涼子さんならびに関係者の皆様方にご迷惑をお掛けしましたことをお詫びいたします」と謝罪した。

広末の所属事務所は6日、公式サイトで「2025年10月4日に放送されたTBSテレビ『オールスター後夜祭'25秋』において、弊社所属の広末涼子に関する不適切な内容が放映されました。同番組内のクイズコーナーにて、当該タレントの写真とともに『時速165キロを出したことがないのは？』という設問が提示され、出演者による『広末さんは事故を起こした際、時速165キロを出していたと報じられています』との発言が放送されました」と説明。

「しかしながら、この発言のもととなる情報は公約機関からの発表によるものではなく、また、当該事故については現在も警察による捜査が継続中です。そのような状況下で、本人が関わる事件を笑いの題材として扱うことは、報道・放送に携わる者として極めて不適切であり、本人および関係者の名誉を著しく毀損する行為と考えております」とし、「弊社は、2025年10月6日付で、株式会社TBSテレビに対し、正式に抗議および名誉回復措置を求める内容証明を送付いたしました。併せて、今後同様の行為を繰り返さないように求めております」などと明かしていた。