大沢あかね「美のカリスマと言われたい」？「自分で言うのはすごく恥ずかしいのですが…」本音を照れ笑い告白

TOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:55）。パーソナリティの鞘師里保が、ゲストと共に「チョイス（選択）」にフォーカスし、心地よい暮らしのヒントを探ります。

4月のマンスリーゲストは、重版を重ねる美容本「遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり」（ワニブックス）が話題のタレントの大沢あかねさん。4月4日（土）の放送は、土曜日の朝のルーティーンや、自身のキャッチコピーなどについてお話を伺いました。

鞘師：ここからはゲストの方と一緒にチョイスにフォーカスし、選ぶときのポイントなどを伺っていきます。今月のゲストはこの方です。

大沢：大沢あかねです。よろしくお願いします！

鞘師：よろしくお願いします！ 本日から3週にわたってご一緒させていただきます。この番組は毎週土曜日の朝9時30分からオンエアしていますが、大沢さんはいつもこの時間はどのように過ごされていますか。

大沢：子どもが3人いるのですが、土曜日はいつもより少し遅めに起きて、9時過ぎくらいからバタバタと朝ごはんを作り出す、という感じですね。

鞘師：休日であっても、お母さんは早起きしなくてはいけないのですね。

大沢：そうですね。キッチンに立っています。ちょうど卵料理などを作っている時間ではないでしょうか。

鞘師：お忙しい時間帯ですね。さて、この番組では1週目に「今のキャッチコピー」を伺っているのですが、大沢さんのキャッチコピーを教えていただけますか。

大沢：今のキャッチコピーは……「美のカリスマと言われたい（？）」にしてみました。自分で言うのはすごく恥ずかしいのですが（笑）。

鞘師：疑問符がついているところがポイントですね！

大沢：控えめに疑問符をつけてみました（笑）。3年ほど前から美容にハマっていて、今はスキンケアなどに力を入れています。そろそろ「美のカリスマ」と呼んでいただいても構わないのですが、まだ周囲からはそんな声が聞こえてきません（笑）。

鞘師：私は子どものころから大沢さんを拝見していましたが、当時からかわいいなと思っていました。年々その美しさが更新されているイメージがあります。今日、初めて対面させていただきましたが、髪もお肌もツヤツヤですね！

大沢：嬉しい！ ありがとうございます。

―ー番組では他にも、30代後半で美容に目覚めたきっかけなどについて語る場面もありました。

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音声版「鞘師里保のライフアップ・チョイス」

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＜番組概要＞

番組名：鞘師里保のライフアップ・チョイス

放送日時：毎週土曜9:30～9:55

パーソナリティ：鞘師里保

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/choice/