こっちのけんと「プロのアーティストなのに大学生みたいな会話（笑）」眉村ちあきとのトークで大盛り上がりした“ネタ”とは？

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送では、シンガーソングライターの眉村ちあきさんがゲストに登場。大きな影響を受けたアニメ作品や、楽曲制作のエピソードなどについて語ってくれました。

グループアイドルとして活動後、2016年に眉村ちあき名義でソロ活動を開始。2019年にメジャーデビューを果たし、“弾き語りトラックメイカーアイドル”として活躍中。アイドル、シンガーソングライター、トラックメイカー、実業家と多岐にわたって活動しています。

――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。眉村さんの1つ目のモーメントは「2015年 だってやりたいんだもん」、2つ目のモーメントは「2017年 音楽は自由に楽しく」でした。

こっちのけんと：続いて、3つ目のモーメントを教えてください！

眉村：「2018年 Logic Proを始めた」です。

こっちのけんと：ガレバン（GarageBand（ガレージバンド）：Apple社が開発した音楽制作ソフトウェア）からの進化だ！

眉村：はい。ちょうどメジャーデビューのお誘いをいただいた頃で、「無料ソフトで作っていて大丈夫かな」と不安になって（笑）。それで、思い切って購入しました。

こっちのけんと：「Logic Pro（ロジック プロ）」の無料版がGarageBandの位置付けですよね。

眉村：Logic Proだともっと複雑な曲が作れるんですよね。

こっちのけんと：僕もロジックを使っています。

眉村：画面、見たい～（笑）！

こっちのけんと：どのくらいトラックを使います？

眉村：曲によりますけど、ストリングスやホーンを入れると50くらいはいきますね。

こっちのけんと：すごく多い！ 僕は“１人アカペラ”で声を重ねてカバーしてた時期があって、そのときに曲の構造を初めて理解しました。50〜60の声を重ねて、「音楽ってこんなに音が鳴ってるんだ！」と驚きましたね。

眉村：ウケますよね（笑）。

こっちのけんと：ギター1本と歌だけで成立すると思ってたら、同時に50個ぐらい鳴ってたりしますもんね。

眉村：わかる！ しかも右と左で分けてんのヤバくねって思いますよね（笑）。

こっちのけんと：ロジックの話してるの、なんか面白いですね。プロのアーティストなのに大学生みたいな会話（笑）。わかってくると楽しいですよね。

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT