有吉「余計な嘘をついてさ…」元ジャンポケ斉藤＆フワちゃんの再会を仕掛けるもタイム山本に激怒!?

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。4月のアシスタントは、タイムマシーン3号・関太とロックス・千葉康介です。4月5日（日）の放送では、元ジャングルポケットの斉藤慎二被告について語る場面がありました。

◆有吉、タイム・山本の"余計な嘘"に激怒!?

3月29日の放送で、有吉は、代々木公園で元ジャングルポケットの斉藤慎二被告がバウムクーヘンを販売しているところに遭遇したが、声をかけなかったというエピソードを披露していましたが、その翌日に、タイムマシーン3号の山本浩司と、フワちゃんに「斉藤がいるよ？ どうするの？」と連絡を送っていたことを明かします。

「（山本が）フワちゃんと斉藤の2ショットを撮って『どっちがどっちを励ましているんだよ』ってなるかなと思って。そうしたら、3人で写真を撮ったみたいで、それが送られてきたよ（笑）」と語ります。さらに「斉藤は結構『あぁ……うれしいな』と言っていたらしい」と報告します。

一瞬、スタジオが朗らかなムードに包まれたかと思いきや、「山本が余計な嘘をついてさ……」と切り出す有吉。というのも、斉藤にどう声をかけたらいいか迷った山本から、「『有吉さんがずっと気にかけていたよ』と言ってしまいました！」と謝罪されたと言います。有吉は、笑みを含みながら「俺そんなの言ったことないだろ！ 余計なことを言うなよ！ 斉藤を気にかけたことなんてないだろ！」と激しくツッコみます。

その怒り具合に、千葉は「その行動は気にかけていますよ（笑）」とフォローし、山本の相方の関は「トカゲの尻尾切りがすごい」と笑っていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

音声コンテンツプラットフォーム「JFN Pods」ではスペシャル音声も配信中！