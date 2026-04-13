有吉「余計な嘘をついてさ…」元ジャンポケ斉藤＆フワちゃんの再会を仕掛けるもタイム山本に激怒!?

◆有吉、タイム・山本の"余計な嘘"に激怒!?
3月29日の放送で、有吉は、代々木公園で元ジャングルポケットの斉藤慎二被告がバウムクーヘンを販売しているところに遭遇したが、声をかけなかったというエピソードを披露していましたが、その翌日に、タイムマシーン3号の山本浩司と、フワちゃんに「斉藤がいるよ？ どうするの？」と連絡を送っていたことを明かします。
「（山本が）フワちゃんと斉藤の2ショットを撮って『どっちがどっちを励ましているんだよ』ってなるかなと思って。そうしたら、3人で写真を撮ったみたいで、それが送られてきたよ（笑）」と語ります。さらに「斉藤は結構『あぁ……うれしいな』と言っていたらしい」と報告します。
一瞬、スタジオが朗らかなムードに包まれたかと思いきや、「山本が余計な嘘をついてさ……」と切り出す有吉。というのも、斉藤にどう声をかけたらいいか迷った山本から、「『有吉さんがずっと気にかけていたよ』と言ってしまいました！」と謝罪されたと言います。有吉は、笑みを含みながら「俺そんなの言ったことないだろ！ 余計なことを言うなよ！ 斉藤を気にかけたことなんてないだろ！」と激しくツッコみます。
その怒り具合に、千葉は「その行動は気にかけていますよ（笑）」とフォローし、山本の相方の関は「トカゲの尻尾切りがすごい」と笑っていました。
＜番組概要＞
番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER
放送日時：毎週日曜 20:00～21:55
放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット
パーソナリティ：有吉弘行
番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400
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