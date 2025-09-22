スターバックス コーヒー ジャパンは、ルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」とのコラボレーションを9月29日より展開する。

スターバックス公式オンラインストアでの全25型(51アイテム)※1の販売に加え、ピケベアチョコレートをトッピングしたスペシャルビバレッジ『ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ』を全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)にて同日より発売。

また、スターバックス コーヒー渋谷cocoti店では、9月25日から “ふわふわ、もこもこ！とびきりスイートなパジャマパーティー”の世界観をひと足早く体験できるフォトスポットとコラボレーションアイテムの展示、コラボレーションビバレッジ『ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ』の先行販売※2を行う。

※1デジタルアイテムも含む

※2スターバックス コーヒー 渋谷cocoti店の先行販売では『ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ』以外の商品の販売は行わない

■スターバックスとジェラート ピケ初コラボのきっかけ

スターバックスとジェラート ピケによる初のコラボレーションは、忙しい毎日の中で心をほどく“ごほうび時間”を届けたいという想いから生まれた。スターバックスが大切にしてきた「お客様のライフスタイルに寄り添うひととき」と、ジェラート ピケが掲げる「大人のデザート」というコンセプト。その両ブランドの想いが重なり、今秋は“とびきりスイートなパジャマパーティー”をテーマに、ビバレッジやグッズを通じて特別な時間を届けていく。

■“大人のデザート”からインスパイアされた『ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ』

ジェラート ピケのブランドコンセプトである「大人のデザート」から着想を得た、華やかな一杯。上品なアールグレイの香りにフルーティーな甘さが重なる、こころ華やぐティー ラテ。

ふわふわなブルーのアールグレイフレーバームースの上に、ルームウェアのもこもこな素材感をイメージしたスポンジケーキクラムと、やさしい甘さのピケベアチョコレートをトッピング。“ふわふわ、もこもこ”な見た目と華やかな味わいで、まるでパジャマパーティーのように心を弾ませてくれる、見た目にも愛らしい特別なビバレッジとなっている。

◆商品名・価格:『ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ』(Iced) Tallサイズのみ

＜持ち帰りの場合＞678円 ＜店内利用の場合＞690円

◆取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

◆販売期間：2025年9月29日(月)～ ※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある



■『ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ』先行販売イベントを渋谷cocoti店で開催

発売に先がけて、渋谷cocoti店では『ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ』をひと足早く楽しめる先行販売イベントを、9月25日から4日間開催する。

イベント会場には、ビバレッジの先行販売に加えて、今回のコラボレーションの世界観を表現した“とびきりスイートなパジャマパーティー”の空間が登場。さらに、スターバックス公式オンラインストアで発売されるアパレルなどのコラボレーションアイテムも特別に展示し、実際に手に取って見られるという。実際に見られるのは今回のイベントのみ。さらに、『ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ』を購入した人へステッカーのプレゼントもあるとのこと。

＜先行販売イベント概要＞

◆ 場所：スターバックス コーヒー 渋谷cocoti店

◆ 開催日：2025年9月25日(木)～2025年9月28日(日)予定

◆ 営業時間：07:00～22:30

◆ 先行販売：先行販売はビバレッジのみ。また、数量限定となるため、なくなり次第先行販売終了となる。

■ルームウェアやトートバッグなどのライフスタイルアイテムが多数発売！

ジェラート ピケならではのふんわり柔らかな素材を使ったルームウェアや、日常使いしやすいトートバッグなど、多彩なアイテムを用意。今回のコラボレーションならではのデザインやカラーで、“ごほうび時間”をより特別に演出する。

全国のスターバックス店舗（一部除く）で販売の商品

『gelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーン 473ml』￥800

『gelato pique リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタ』 ※gelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーンとセットでのみ販売 （セット価格：1,751円）

『スターバックス カードgelato pique ベアボーダー ミントグリーン』 『スターバックス カードgelato pique ベア柄』 ※￥2,000以上の入金で発行可能

◆販売期間：2025年9月29日（月）～なくなり次第終了

◆取扱店舗：全国のスターバックス店舗（一部除く）

◆gelato piqueコラボレーション商品の購入制限について：

9/29(月)～10/1(水)の3日間は、ひとり各商品１点のみ購入可能。対象は、ビバレッジを除く、店頭販売のコラボレーション全アイテムとなる。尚、期間中であっても各商品の在庫が無くなり次第、販売終了となる。

スターバックス公式オンラインストアのみでの販売商品

『gelato pique ボーダーステンレスTOGOボトル ミントグリーン 473ml』

『gelato pique ボーダーステンレスTOGOボトル モカベージュ 473ml』

『gelato pique ボーダーステンレスTOGOボトル ソフトピンク 473ml 』

各￥6,000

『gelato pique リッドカバーベアチャーム付きステンレスボトル ミントグリーン 473ml』

『gelato pique リッドカバーベアチャーム付きステンレスボトル モカベージュ 473ml』

『gelato pique リッドカバーベアチャーム付きステンレスボトル ソフトピンク 473ml』

各￥7,500

『gelato pique グラスマグ ミントグリーン 355ml』

『gelato pique グラスマグ モカベージュ 355ml』

『gelato pique グラスマグ ソフトピンク 355m』

各￥3,500

『gelato pique ベアスノードームボーダータンブラー ミントグリーン 355ml』

『gelato pique ベアスノードームボーダータンブラー モカベージュ 355ml』

『gelato pique ベアスノードームボーダータンブラー ソフトピンク 355ml』

各￥4,000

『gelato pique パウダーベアジャガードプルオーバー ミントグリーン』

『gelato pique パウダーベアジャガードプルオーバー オフホワイト』

『gelato pique パウダーベアジャガードプルオーバー ソフトピンク』

各￥10,500

『gelato pique パウダーベア刺繍ボーダーロングパンツ ミントグリーン』

『gelato pique パウダーベア刺繍ボーダーロングパンツ モカベージュ』

『gelato pique パウダーベア刺繍ボーダーロングパンツ ソフトピンク』

各￥9,900

『gelato pique パウダーベア刺繍ボーダーソックス ミントグリーン』

『gelato pique パウダーベア刺繍ボーダーソックス モカベージュ』

『gelato pique パウダーベア刺繍ボーダーソックス ソフトピンク』

各￥3,900

『gelato pique パウダーベア刺繍ボーダーヘアバンド ミントグリーン』

『gelato pique パウダーベア刺繍ボーダーヘアバンド モカベージュ』

『gelato pique パウダーベア刺繍ボーダーヘアバンド ソフトピンク』

各￥4,200

『gelato pique パウダーベアジャガードボーダーブランケット ミントグリーン』￥9,900

『gelato pique ベアプリントボーダーポーチ ミントグリーン』￥4,800

『gelato pique ベアプリントマチ付トートバッグ ミントグリーン』￥4,900

『gelato pique パウダースタージャガードカーディガン グリーン』￥15,000

『gelato pique パウダースタージャガードソックス グリーン』￥3,900

『gelato pique ベア柄カットソーシャツ アイボリー』￥9,900

『gelato pique ベア柄カットソーショートパンツ アイボリー』￥7,000



『gelato pique ベア柄ポーチ アイボリー』￥4,800

『gelato pique ベア柄トートバッグ アイボリー』￥4,500



◆取り扱い店舗：スターバックス公式オンラインストア

◆販売期間：2025年9月29日（月）～なくなり次第終了

