スターバックス コーヒー ジャパンは、10月10日より、ハロウィンシーズンをスタートする。今年の主役は、猫耳チョコレートをあしらい、まるでいたずらをしている“黒猫”を思わせる『アサイー ベリー フラペチーノ』(通称：黒猫フラペチーノ)。

ザクっとしたクランチの食感と、甘酸っぱいアサイーベリーの組み合わせたフラペチーノを全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)販売する。

さらに、同日からは黒猫をモチーフにしたアイテムも登場。カップに隠れたり「MEOOW(ミャーオ)」と鳴いたりする黒猫の姿をユーモアたっぷりに表現し、多彩なコレクションを展開する。

ザクっと食感と甘酸っぱいアサイーベリーを楽しめる『アサイー ベリー フラペチーノ』とは

『アサイー ベリー フラペチーノ』(通称 “黒猫フラペチーノ”)は、猫耳チョコレートをあしらい、まるで黒猫がいたずらしているような遊び心あふれる見た目が特長。

フラペチーノのベースには、アサイーに加え、ラズベリー、カシス、ブラックベリーフレーバーを組み合わせ、フルーティーで奥行きのあるベリーの風味を表現した。そこにブラッククランチを加えることで、甘酸っぱさと心地よい食感を引き立てている。

仕上げには、黒猫のシルエットをイメージしたブラックショコラソースと、猫耳の形をイメージしたチョコレートをトッピング。まるで黒猫がカップから顔をのぞかせているかのようなハロウィンシーズンならではのビジュアルに仕上げている。

このブラックショコラソースは、カカオの深みとミックスベリーの酸味が絶妙に調和するよう開発され、見た目だけでなく味わいにもこだわっているとのこと。甘酸っぱいベリーの味わいとザクザクとした食感、そして黒猫をモチーフにしたデザインが織りなす、特別な一杯を味わってみて。

『アサイー ベリー フラペチーノ』(黒猫フラペチーノ)の価格は?

『アサイー ベリー フラペチーノ』はTallサイズのみの販売で、持ち帰りの場合717円、店内利用の場合730円。

同日に“いたずらな黒猫”のアイテムが登場

同日には、スターバックスに現れた“いたずらな黒猫”をモチーフにしたアイテムが登場。黒猫がカップに隠れたり、「MEOOW(ミャーオ)」と鳴く表情をユーモアたっぷりに表現したデザインで、イラストだけでなくフィギュア付きボトルや3Dデザインのアイテムなど、多彩なコレクションを展開。遊び心あふれる黒猫たちがハロウィン気分をさらに盛り上げる。

商品名／価格 (表示価格は税込の総額表示となる)

『ハロウィン2025カップシェイプステンレスボトルキャット355ml』 ￥5,600

『ハロウィン2025コールドカップタンブラーキャット473ml』 ￥2,800

『ハロウィン2025ロゴコールドカップタンブラーグローインザダーク710ml』 ￥3,550

『ハロウィン2025ケース付カトラリーセットキャットアンドゴースト』￥2,400

『ハロウィン2025ベアリスタMini』 ￥2,750

『ハロウィン2025ステンレスボトルグリッターパープル444ml』 ￥4,900

『ハロウィン2025ステンレスTOGOボトルキャット473ml』 ￥5,500

『ハロウィン2025カーヴドステンレスボトルキャット355ml』￥4,700

『ハロウィン2025耐熱グラスマグキャット296ml』 ￥2,800

『ハロウィン2025マグゴーストグローインザダーク355ml』 ￥2,600

◆販売期間：2025年10月10日(金)～

◆取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

『アサイー ベリー ゆず シトラス ＆ ティー』も同時発売

『アサイー ベリー ゆず シトラス ＆ ティー(アイス)』は、アサイーベリーベースの甘酸っぱさに、ブラックティーのまろやかな渋みを合わせることで、落ち着きのある奥行き深い味わいを楽しめるティービバレッジ。カップの底には爽やかな香りのシトラス果肉を加え、飲むたびにシトラスのアクセントが広がるとのこと。

アサイーとベリーの華やかさ、ブラックティーの深み、ゆずのすっきりとした風味が一体となり、気分をリフレッシュさせてくれる一杯に仕上げている。秋らしい深みのあるフルーツティーとして、ティーならではの上品な余韻と、シトラスの爽快感を楽しんでみて。

『アサイー ベリー ゆず シトラス ＆ ティー(アイス)』はTallサイズのみの販売で、持ち帰りの場合579円、店内利用の場合590円。