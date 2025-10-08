東宝は、11月3日にゴジラ生誕を祝うフェスイベント「ゴジラ・フェス 2025」を、東京ドームシティの「プリズムホール」「セントラルパーク」にて開催する。

10月8日にはイベントのメインビジュアル第2弾として『ゴジラ２０００ ミレニアム』のゴジラが赤く燃えた新形態、“バーニングミレニアムゴジラ”の姿を解禁、さらに、毎年フェスで上映される新作短編特撮のタイトル『フェス・ゴジラⅡ 新宿炎上』を発表した。タイムテーブルなど追加情報は公式サイトで随時更新予定。

新作短編特撮『フェス・ゴジラⅡ 新宿炎上』

『フェス・ゴジラⅡ』は、昨年の「ゴジラ・フェス 2024」にてフィナーレを迎えたかにみえた新作短編特撮が再始動した作品。これまでの全「フェス・ゴジラ」作品を手掛けてきた中川和博監督がメガホンを取り、特撮好きで知られる俳優・鈴⽊福さんの出演が決定している。初お目見えとなる“バーニングミレニアムゴジラ”の活躍に加え、特撮の新たな表現、ワンカット構成にも挑んだ意欲作だ。

さらに、フェス当日会場にて上映予定の撮影の裏側に迫ったショートメイキングシリーズ（全5本）の一部をYouTube「Godzilla Channel ゴジラ（東宝特撮）チャンネル」で公開。出演は、ゴジラ好きを自負するお笑いコンビ「春とヒコーキ」（ぐんぴぃ、土岡哲朗）の2人。

『ゴジラVSデストロイア』公開30周年記念トークショー

「ゴジラ死す」という鮮烈なキャッチコピーとともに、いまもゴジラファンに愛され続けている『ゴジラVSデストロイア』。いわゆる「平成・VSシリーズ」の最後を飾った同作は、1995年12月の公開から間もなく30年を迎える。

記念すべき節目の年に、同作のプロデューサーを務めた富山省吾氏、本編パートの監督を務めた大河原孝夫氏、デストロイア造型を担った若狭新一氏によるトークショーが決定した。「平成・VSシリーズ」を支えた3氏に、いまなおファンから愛される『VSデストロイア』に込めた思いを語ってもらう。

スーツグリーティングも実施

スーツグリーティングは、プリズムホールに場所を移し今年も開催。今回は初代ゴジラとミレニアムゴジラ、ガイガン、ちびゴジラが登場する。

グリーティング予定は、1回目(13:00～)初代ゴジラ・ガイガン・ちびゴジラ、2回目(14:30～)初代ゴジラ・ガイガン・ちびゴジラ、3回目(16:00～)ミレニアムゴジラ・ガイガン・ちびゴジラ、4回目(18:30～)ミレニアムゴジラ・ガイガン・ちびゴジラ。整理券の配布時間や⽅法など詳細につきましては、今後ゴジラ公式X、イベント公式サイトにて知らせる。

生配信番組『ゴジバトサミット出張版』SPゲスト髙嶋政宏・釈由美子が登壇!

スマホゲーム「ゴジラバトルライン」の生配信番組「ゴジバトサミット』の配信を、「ゴジバトサミット出張版〜ゴジラ・フェス2025 SP〜」と題し、今年の「ゴジラ・フェス」でもメインステージで届ける。

今回は豪華スペシャルゲストとして、『ゴジラVSメカゴジラ』（1993年）にて⻘⽊一⾺役を演じられた髙嶋政宏氏と、『ゴジラ×メカゴジラ』（2002年）にて家城茜役を演じられた釈由美⼦さんが登壇。メカゴジラにまつわるトークコーナーを予定している。

さらにゴジバトのゲーム内の最新情報をお知らせする他、会場にお越しのゴジバトプレーヤーと対戦するコーナー、来場者プレゼントも実施予定。

フェス開催記念商品、今年も販売決定!

Tシャツやタオルといった定番グッズに加え、今年はクリアファイルやステッカーセット、角度によって絵柄が変わるキーホルダーなどもラインナップ。その他、一般商品も一部取り揃えている。

来場者プレゼント「ゴジラ・フェス 2025 限定ステッカー」配布!

２種のメインビジュアルを⼤胆にあしらった限定ステッカー（ホログラム仕様）の配布が決定。会場でアンケートに回答した方にプレゼントする。なおステッカーは数に限りがあり、在庫がなくなり次第配布を終了となる。

