2020年10月～12月にTVアニメが放送され、現在も「週刊少年サンデー」にて連載中の、熊之股鍵次による人気睡眠ファンタジーコメディ『魔王城でおやすみ』。そのアニメ5周年を記念した物販イベント「魔王城でわ～く！わ～く！(WORK! WORK!)」が、2025年10月4日(土)～10月19日(日)の期間、東京・秋葉原のボークス秋葉原ホビー天国2、6階にて開催される。

イベントを主催するのは、2021年の「快眠と安眠の園へようこそ」に始まり、2022年「魔王城でおあそび」、2022年8月～2023年7月の通年バースデーイベント「魔王城でおたおめ」、そして「魔王城でとこなつ」、2024年には3連続「魔王城で◯◯◯◯(四文字)」イベント、「ハツラツ」「モフモフ」「ノリノリ」など、5年間にわたってイベントを開催してきたグルーヴガレージ。

今回のイベントでは、仕事モードでやる気満々のスヤリス姫を中心に、姫に巻き込まれた(ロープで捕獲？)あくましゅうどうし、ポセイドン、さっきゅん、いつもかわいいでびあくま＆ナスあざらしの描き下ろしイラストをベースとした新商品を中心に、アニメ内のネタにこだわった新商品、さらに、これまでのスヤリス姫を中心としたイベント商品とネタ商品などの再販とかなりのボリュームで展開される。

なお、グルーヴガレージ主催の『魔王城でおやすみ』イベントは、今回で一旦おやすみとなる。これだけの種類の『魔王城でおやすみ』関連商品が1カ所に揃う機会を見逃さないよう、ぜひとも会場に足を運んでほしい。

●「魔王城でわ～く！わ～く！(WORK! WORK!)」販売グッズを紹介

最初は先行販売される商品を紹介。描き下ろしイラストを使用した商品が多数ラインナップされている。

アクリルスタンド スヤリス姫/ポセイドン/さっきゅん/トーテムでびあくま：各1,980円(税込)／あくましゅうどうし： 2,420円(税込)

アクリルキーホルダー スヤリス姫/ポセイドン/さっきゅん/トーテムでびあくま：各1,430円(税込)

デフォルメイラスト商品とネタ商品は以下の通りとなっている。

会場では1,000円(税込)購入するごとに、今回の描き下ろしイラストを使用した特典カードが1枚(全6種)進呈される(なくなり次第終了)。さらに3,000円(税込)購入するごとに1回、「今日はなんにもないすばらしい一日だった。缶バッジ(75mm)」が毎日3名に当たるガチャポン抽選(当選者なしの場合はキャリーオーバー)に参加できる。また、事後通販も予定されているので、どうしても会場に行けない人はそちらを利用しよう。今回はアニメ放送5周年＆ファイナルイベントとなるので、ぜひ足を運んでみたい。

(C)熊之股鍵次・小学館／魔王城睡眠促進委員会