ワンちゃんの耳は、感情によってピンと立ったり、ペタンと寝たりと、さまざまに表情を変えます。さて、今回Xで話題になったこちらのワンちゃんはというと……?

プロのカメラマンさんに「耳ってどうすれば出てきますか?」と言わしめたアザラシいぬ

(@boku_mashutanより引用)

ポストしたのは「アザラシいぬ(@boku_mashutan)」さん。ペキポメの愛犬・ましゅ君(1歳の男の子)を撮影していた際、あまりの“耳の消失ぶり”にプロのカメラマンさんが「耳ってどうすれば出てきますか?」と口にしたそう。

写真には、耳がぺたんと倒れて見えなくなり、まるでアザラシの赤ちゃんのようになったましゅ君の姿が。まさに最初から耳がなかったかのような完璧な“アザラシ化”です。

この投稿は瞬く間に話題となり、1.6万件のリポスト、24万件のいいねを獲得(10月8日時点)。「そもそも実はアザラシなのがホントの姿で犬の方が擬態では? と疑うレベルのアザラシっぷり」「素晴らしいアザラシ具合ですね」「なんだこのかわいい生き物!? って思ったらイッヌだったかわいすぎる」「アザラシというより親指すぎて可愛い」 など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主のアザラシいぬさんは、耳がある時とないときの比較写真も投稿されています。ぴょこんと出ているお耳も、なくなった姿も、どちらもたまらなく可愛いですよね♪

アザラシいぬのお耳が

←あるとき ないとき→

(@boku_mashutanより引用)

あるとき

ないとき(@boku_mashutanより引用)

投稿主さんに聞いてみた

多くの人の心を掴んだましゅ君。その撮影の裏側や日常について、アザラシいぬさんにお話を伺いました。

── 撮影時のエピソードを改めて教えてください。

11月に2歳のお誕生日を迎えるので、その記念撮影をスタジオで撮影していただきました。 この写真が大分序盤であったため、まだ興奮がおさまらず、アザラシ状態(耳なし状態)となってしまっていました。

── 普段はどんな時に耳がなくなって、どうしたら出てくるのでしょう?

普段から、嬉しい時や楽しい時、興奮している時に耳がなくなります。もちろん通常時は出ています(笑)。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

普段から明るく活発、元気な性格をしていて、嬉しい時は耳がなくなりしっぽだけでなくおしりごと横にフリフリするのがダンスをしているようで可愛らしいです。

甘えん坊な性格で、ソファに横になると私の頭に顎を乗せたまま寝てくれたりするのも愛おしいです。

元気で甘えん坊のましゅ君。とっても可愛いアザラシな姿に癒されましたね♪