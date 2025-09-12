ベイクルーズが運営するハンバーガーチェーン「J.S. BURGERS CAFEが、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の公開40周年を記念し、9月23日から「最高にヘビー！」なスペシャルコラボレーションメニューを販売する。

“マーティーver.”ヘビーチキンチーズバーガー

「マーティー」の口癖”That’s Heavy！”と唸ってしまうほど、ボリューム満点のチキンバーガーは、「腰抜け(Chicken)」と言われるとブチ切れてしまうストーリーから着想。40周年デザインのオリジナルバーガー袋付きで、価格は2,035円。

“ビフver.”クラッシュビーフバーガー

欲張りで暴れん坊の「ビフ」。パティに旨味のあるコンビーフをトッピングしたビーフバーガーは、ザクザク食感のフライドオニオンをクラッシュしながら頬ばるのがおすすめ。こちらも40周年コラボレーションデザインのバーガー袋付きで、価格は2,530円。

1.21ジゴワットミントバニラシェイク“ドクVer.”

甘酸っぱい2種のベリーソースにミントバニラシェイクがすっきりとした味わい。上に散らしたパチパチキャンディで映画の中で時計台に落ちた雷を表現した。40周年コラボレーションデザインのピック付き。価格は990円。

販売期間は9月23日～11月24日、実施店舗はmiredo札幌店、LUMINE池袋店、ららぽーと立川立飛店、ららぽーと海老名店、​mozoワンダーシティ名古屋店、ららぽーとEXPOCITY店、神戸UMIE店、J.S. BURGERS CAFE Jr. 越谷レイクタウン店。