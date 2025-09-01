フレッシュネスが運営する「フレッシュネスバーガー」は9月3日、「マッシュルームチーズバーガー ポルチーニクリームソース」(890円)と「マッシュルームチーズバーガー トリュフデミグラスソース」(890円)を全国の店舗で発売する(球場店舗・動物園店舗は除く)。

マッシュルームチーズバーガーがさらに進化

毎年秋に人気のマッシュルームチーズバーガーが、さらに芳醇に、さらに贅沢に進化して登場する。今年は、世界三大きのこ イタリアの高級食材「ポルチーニ」と、フレンチの香りの象徴「トリュフ」をソースに使用。マッシュルームと合わせる事で、“きのこ×贅沢きのこソース”のマリアージュが楽しめる。

バーガーの主役は、マッシュルーム。9～12月に旬と言われる「国産生マッシュルーム」を、素材本来の旨みや香りを大切にする為、ゴロッと大きくカット。店内でさっとグリルすることで、香ばしさと歯ごたえを引き出した。噛むほどに広がるきのこの旨みをダイレクトに味わえる。そこに、肉汁あふれる肉厚クォーターパウンドのビーフパティと、濃厚なレッドチェダーチーズをのせ、とろける味わいを演出している。

ポルチーニクリームソース

5年連続、7回目の登場となるポルチーニクリームソースが更に美味しくリニューアル。濃厚クリーミーな味わいと白ワインを加えることでコクが増し、よりリッチな味わいに。ソースの中にみじん切りのマッシュルームをプラスし素材感もアップした。

トリュフデミグラスソース

2025年秋の新味は、トリュフデミグラスソース。赤ワインとスパイスを効かせた濃厚デミグラスソースに、フワッと上品なトリュフの香りがプラス。本格的なデミグラスソースの味わいが楽しめる。

期間限定のクラフトレモネード

マッシュルームチーズバーガーと相性抜群な「クラフトアップルジンジャーレモネードソーダ(ICE)」(540円)、「クラフトアップルジンジャーレモネード(HOT)」(540円)も発売する。シャキッとした食感と、みずみずしい甘さが特長の国産フレッシュりんごを、店内で1つひとつ丁寧にカットし、自家製ジンジャーソースとハチミツにじっくりと漬け込むことで、素材の風味を丁寧に引き出した。同じくハチミツに漬け込んだレモンスライスを合わせ、りんごのすっきりとフルーティーな甘みと芳醇な香り、レモンの酸味、ピリッと辛いジンジャーのスパイス感が味わえる。たっぷりと使用したりんごは飲んだ後に、付属のフォークで食べて楽しむことも。