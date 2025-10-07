横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開する、横浜バニラは、JR東海リテイリング・プラスが運営する東京駅改札外店舗「PLUSTA Gift東京八重洲中央」「PRECIOUS DELI TOKYO」「PLUSTA Gift東京ギフトパレット」にて、「塩バニラフィナンシェ」の期間限定販売を行う。

前回「GRANSTA東京」にて行われたポップアップストアでは、多く来店があったという。今回は初の改札外で、同時に3店舗で展開する。

■販売概要

販売場所： 東京駅改札外店舗「PLUSTA Gift東京八重洲中央」「PRECIOUS DELI TOKYO」「PLUSTA Gift東京ギフトパレット」の各3店舗

販売期間： (PLUSTA Gift東京八重洲中央)2025年10月14日(火)15:00〜10月28日(火)12:00

(PRECIOUS DELI TOKYO)2025年10月14日(火)15:00〜10月28日(火)13:00

(PLUSTA Gift東京ギフトパレット)2025年10月14日(火)15:00〜10月28日(火)20:30



販売方法：フリー販売

販売商品：「塩バニラフィナンシェ」3個入りミニギフトボックス、6個入りギフトボックス

販売価格：(3個入り)1,100円、(6個入り)2,160円(いずれも税込)

営業時間：

(PLUSTA Gift東京八重洲中央、PRECIOUS DELI TOKYO)6:30～22:30

(PLUSTA Gift東京ギフトパレット)平日9:30〜20:30、土日祝9:00〜20:30

■《特製バニ丸ステッカー JR東京駅ver.》プレゼント

期間限定販売を行う3店舗にて「塩バニラフィナンシェ」6個入りギフトボックスを2箱購入ごとに、《特製バニ丸ステッカー JR東京駅ver.》を1枚プレゼント。

東京駅をバックに、ワクワクした表情で旅立つバニ丸。スーツケースには、たくさんの「塩バニラフィナンシェ」が詰まっているかもしれない。横浜バニラを全国に届けたいというバニ丸の、そして同社の熱い思いを伝えているイラストとなっている。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となる