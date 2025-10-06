ファミリーマートが「月見背徳メシ」と定番商品と掛け合わせた"進化系月見"を提案している。

「月見背徳メシ」を使った"進化系月見"を提案

同社は9月30日より、月見テーマにした卵に背徳食材を組み合わせた商品のキャンペーン「月見背徳メシ」全10種類を、全国のファミリーマートで展開している。10月6日の十五夜に合わせて、より食欲と背徳感を楽しめる組み合わせを提案する。

1.お酒が進む背徳コンビ

肉の旨みとコク パンチェッタ」(235円)×「月見ガーリックベーコンポテサラ」(320円)

「月見ガーリックベーコンポテサラ」(320円)のまろやかさに「肉の旨みとコク パンチェッタ」(235円)の旨みとコクを合わせれば、背徳感がさらに倍増し、思わずお酒が進んでしまう味わいに。

2.スタミナ満点の背徳「月見丼」

「から揚げ&豚焼肉月見丼」(668円)に、「岩塩で引き立つ脂の旨みホルモン&シマチョウ」(429円)をトッピングすれば、背徳感マシマシのスタミナ満点な一杯に。

3.背徳感ブーストの月見天津飯×餃子

「月見天津飯」(698円)に「焼き餃子」(358円)をプラスすることで、食欲も背徳感も一気にブースト。にんにくの香りでさらに食べ進めたくなる禁断の味わいに仕上がる。

4.ポテト×月見バーガーで背徳感が加速

濃厚チーズを3枚使用した「チーズに溺れろ!月見チーズバーガー」(430円)に「やみつきポテト ブラックペッパー味」(203円)を組み合わせることで背徳感が加速。次のひと口を無限に誘うような"止まらない"コンビとなっている。

商品担当が明かす開発秘話

月見背徳メシ全10種類を商品開発するにあたり、卵＝月を象徴する食材に、背脂・チーズ・にんにくなどの"背徳食材"をどう組み合わせるかを徹底的に議論したという。どこまで「普通じゃない月見」を極められるかをテーマに試行錯誤を重ね、背脂・チーズ・にんにくなど食欲を刺激する背徳食材を取り入れた商品を多数展開。おむすび・丼・バーガー・パスタ・グラタンと幅広いカテゴリーで、"普通じゃ物足りない"月見背徳メシシリーズを完成させた。