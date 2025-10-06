ファミリーマートは10月7日、「オモテもウラもおいしいパン」シリーズとして、「デニッシュメロンパン×クイニーアマン」(185円)、「チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン」(198円)、「アップルパイタルト×クイニーアマン」(198円)の3種類を全国のファミリーマートで発売する。

2周年を迎えたファミマルBakeryの新商品として、オモテもウラもおいしいパンシリーズを発売する。同シリーズは、「クイニーアマン」でありながら、それぞれに異なる"食感"を楽しめるのが魅力。デニッシュメロンパン、チーズケーキデニッシュ、アップルパイタルトの裏側を、発酵バター風味のあめを生地とあわせて焼き上げた。一度で2つのおいしさと"ハイブリッド食感"が楽しめる。

デニッシュメロンパン×クイニーアマンは、バター入りマーガリンを折り込んだクロワッサン生地のじゅわっと広がるバターの風味が楽しめる。さらに、発酵バターを使ったあめと、ビスケット生地を組み合わせることで、通常のクイニーアマンでは味わえない「ザクッ」とした独自の食感を実現した。

チーズケーキデニッシュ×クイニーアマンには、クリームチーズとカマンベールチーズクリームを組み合わせ、工場で独自に配合したチーズケーキ生地を使用している。さらに、発酵バターを使った香ばしいあめを合わせることで、チーズケーキの濃厚さとあめの甘さとの絶妙なバランスを実現した。クイニーアマンの「カリッ」っとした食感が楽しめる。

アップルパイタルト×クイニーアマンは、りんごダイスとりんごジャムを組み合わせ、シャキっとした食感が楽しめる。さらに、パイ生地とタルト生地を貼り合わせ、発酵バターを使った風味豊かなあめに、りんごと相性の良いはちみつフレーバーを加え、奥行きのある味わいと「カリほろっ」とした食感を実現した。