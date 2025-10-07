「すごい家柄やな」と騒然　“まさかの大物”をインフルエンサー・なっちーが友だちとして紹介

ABEMAのバラエティ番組『チャンスの時間』(毎週日曜23:00～)#332が5日に配信された。

まさかの大物登場にスタジオ騒然

番組では、“令和のエース”となる強いハートを持ったアイドルを発掘する「第5回 私が一番カワイイ オーディション」を開催。後半ブロックでは、「人生これまで永遠とモテ期」と語るインフルエンサー・なっちーが衝撃の交友関係を明かした。

「すごいカワイイから、すごいお友だちがいる」と前置きしたなっちーは、誕生日に届いた元内閣総理大臣・菅義偉氏からのビデオメッセージを公開し、まさかの大物登場にスタジオは騒然。

大悟も「すごい家柄やな」と驚く中、「なんで菅さんとお友だち?」という疑問に、なっちーは「お父さんつながりで、官房長官だった時も官房長官室に入らせていただいた」「お誕生日のライブがあるってなったら、菅さんがお誕生日メッセージの動画を送ってくれた」と説明していた。

