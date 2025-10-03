フジテレビの動画配信サービス・FODでは、アニメ『渡くんの××が崩壊寸前』第2クールを、きょう3日から独占配信する(毎週金曜25:00～最新話配信)。

このアニメは『ラーメン大好き小泉さん』も手がけた作家・鳴見なる氏が『月刊ヤングマガジン』(講談社)で約9年という長期連載のコミックが原作の作品。コミックは2025年1月時点で累計発行部数が132万部に達し、ファンも待望のアニメ化となった。第1クール(1～13話)をFOD独占見放題配信中で、3日から第2クール(14話から最終話の26話)を配信する。

本作は、女性キャラクターに数々の謎があり、男性の主人公の精神が“崩壊寸前”になるという、“ラブコメ”と“サスペンス”を掛け合わせた作品。シスコンの主人公、ストーカーの幼なじみ、不器用なマドンナ、超ブラコンの妹といった個性的なキャラクターが繰り広げる、ミステリーの巣窟。ただかわいいだけではないストーリー展開となっている。

■ストーリー

渡直人は、妹の鈴白と叔母の家で暮らす高校２年生。両親を亡くしてから、恋愛も部活もバイトもせず友だち付き合いも断って、妹を最優先に生活していた直人。だがある日、幼なじみの館花紗月が転校してきて、直人の平穏な日常は一変する。紗月はかつて、直人と一緒に育てていた畑を突然めちゃくちゃにした“畑荒らし”だった！ 紗月の起こした波紋は、直人を巡る人間関係に嵐を巻き起こし、崩壊へ向かって暴走していく……!?

■第2クール 14話あらすじ「直くん２号」

突然、実家に帰ってしまった紗月を追って、信州・松本まで来た直人。紗月の養父母が営む旅館に泊まることになり、仲居の草壁弥生から紗月の抱える家族との葛藤を聞く直人。翌日、紗月の義兄である館花直純と出会った直人は“直くん1号”と呼ばれて戸惑う。弥生の提案で、市内観光がてら紗月とデートする直人は、どこに行っても誰からも必要とされず、厄介者だったという紗月にシンパシーを覚え、養父母との話し合いに臨席するが……

(C)鳴見なる・講談社／渡くんの××が崩壊寸前製作委員会