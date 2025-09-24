アトレは、年間を通して四季をテーマにしたプロモーション活動を行っているが、今回は、今年で創刊70周年を迎えた「りぼん」の5作品とコラボレーションしたオータムプロモーションを2025年10月1日(水)から11月13日(木)の間、開催。アトレ館内ではオリジナルデザインシールのプレゼントキャンペーンやスタンプラリーなどが実施される。

【アトレ×りぼん70周年 コラボ作品】

・『姫ちゃんのリボン』水沢めぐみ

・『こどものおもちゃ』小花美穂

・『ご近所物語』矢沢あい

・『ベイビィ★LOVE』椎名あゆみ

・『神風怪盗ジャンヌ』種村有菜

【対象館】

アトレ吉祥寺・アトレ目黒・アトレ五反田・アトレ竹芝・アトレ大井町・アトレ川崎・アトレ大船・アトレ四谷・アトレ信濃町・アトレ大森・アトレ松戸・アトレ亀戸・アトレ新浦安・アトレ取手・アトレヴィ大塚・アトレヴィ巣鴨・アトレヴィ田端・アトレヴィ東中野・アトレヴィ三鷹

●アトレ×りぼん70周年 オリジナルデザインの館内装飾を実施

「りぼん」の5作品とコラボレーションしたオリジナル館内装飾を実施。秋の季節感と、タイアップ作品の世界観を館内で表現した特別な装飾が展開される。

館内装飾

●アトレ×りぼん70周年 プレゼントキャンペーン

(1)「アトレ×りぼん70周年ちびキャラステッカー」プレゼント

10月1日(水)より、対象館にて、購入金額1,500円(税込)以上で、「アトレ×りぼん70周年ちびキャラステッカー」がプレゼントされる。ステッカーは全5種で、1会計につきランダムで1枚を配布。なくなり次第終了となる。

ちびキャラステッカー

さらに、【りぼん最新号】または【りぼんのコミックス】を購入すると、書店限定「アトレ×りぼん70周年ちびキャラステッカー」がプレゼントされる。1会計につき1枚の配布で、なくなり次第終了。【りぼんのコミックス】は、りぼんマスコットコミックスおよびりぼん作品のコミック文庫・愛蔵版コミックスが対象となる。

書店限定ちびキャラステッカー

(2)アトレ公式LINE友だち限定 「アトレ×りぼん70周年オリジナル壁紙」プレゼント

期間中、アトレ公式LINE友だち全員に、「アトレ×りぼん70周年オリジナル壁紙」がプレゼントされる。アトレ公式LINEトーク画面にキーワード『ときめき』を入力すると、「アトレ×りぼん70周年オリジナル壁紙」をプレゼント。壁紙は全3種類で、期間ごとにもらえる壁紙が異なる。

壁紙イメージ

(3)アトレ公式Xフォロー＆リポストキャンペーン

アトレ公式Xをフォロー＆リポストで、アトレオリジナルグッズ「アトレ×りぼん70周年コラボ限定キャンバスボード」が抽選で5名に当たるキャンペーンが実施される。

●アトレ×りぼん70周年 オリジナルイベント

(1)「アトレ×りぼん70周年 ときめきスタンプラリー」

アトレ×りぼん70周年のキャンペーンを記念してスタンプラリーを開催。5つのアトレを回ると、各作品の5つのスタンプを集めることができる。

スタンプラリーイメージ

(2)「アトレ×りぼん70周年 ときめきフォトスポット」

期間中、各作品のフォトスポットが設置される。

フォトスポットイメージ

(3)「アトレ×りぼん70周年 ときめきセリフポスター」

各作品の名シーンをちりばめてデザインしたときめきセリフポスターが各館に登場する。

ときめきセリフポスター

●アトレ×りぼん70周年 スペシャルイベント

(1)「アトレ×りぼん70周年 ペーパークラフトをつくろう」

アトレ吉祥寺・アトレ亀戸限定で「りぼん」のふろくをイメージしたオリジナルデザインの紙製バッグを組み立てるワークショップが開催される。事前予約制で、参加費は500円(税込)。

紙製バッグイメージ

(2)「アトレ×りぼん70周年 特設展示スペース」

アトレ竹芝限定で、今回コラボした全5作品のポスターをはじめとするオリジナル装飾物の特別展示が実施される。

アトレ竹芝展示イメージ

●『アニマル横町』(前川涼)のスペシャル描きおろしまんが

アトレ×りぼん70周年を記念して『アニマル横町』(前川涼)のキャラクターたちがスぺシャルアンバサダーに就任。アトレ×りぼん70周年のイベント内容を描きおろしまんがを通じてPRする。描きおろしまんがは、10月3日発売のりぼん11月号に掲載予定、館内でもポスターで描きおろしまんがが読める。

キャンペーンの各詳細は特設サイトにて。