買い物や移動で疲れた体を癒し、ガッツリ系からデザートまでそろっているショッピングモールのオアシス・フードコート。しかしピークタイムのフードコートでは、こんな思わぬ災難に見舞われることも……。

インスタグラムやブログで漫画を発信しているババレオさん(＠babareo.personal)。ある日、夫婦で行ったフードコートでこんな出来事が起こったそうです。

おそらく、1人で広い席に座っていると思われたのかもしれませんね。仮にそうだとしても、フードコートの席は基本的に「先着順」。食事も終わっていないのに、この家族に席を譲る必要もないのですが……。

この出来事を奥さんに報告しようとしたババレオさん。すると思わぬ反応が返ってきたのです。

(＠babareo.personalより引用)

なんと、奥さんの方も理不尽な目に……!! ご夫婦そろって災難な日でしたね。

このババレオさんの体験談に、「理不尽すぎる…」「そんなモンスターみたいな人が居るんですね…」「分かる、強く出たら行けそう顔」「パンチパーマにしましょう！これを機に！」と同乗の声が。

また、ババレオさんと同じく“ナメられやすい”人は他にもいるようで、「私はフードコートで牛たんランチ食べてたら｢そんなん食べて…いい気になるなよ!｣と言われました…」「お前らの年代、年金貰えねーの、今から楽しみでしかたねえよ！って知らないお爺さんに言われたことある」「20代の頃、地下鉄のホームでベンチに座っていたら、3人組のオバ様たちがやってきて「ちょっとアンタどきなさいよ！座れないでしょ‼」と突然ブチ切れられました」と、みなさん散々な目に遭ってますね……。

「混んでる時のフードコートは弱気のわたしには地獄です」「フードコート混んでる時ピリピリしてて苦手です笑」「そう言うのが嫌でフードコート行かなくなりました」といったフードコートに対する苦手意識を持つ人も多いようです。

空腹時はどうしてもピリピリしてしまいがちですが、ルールやマナーを守て、楽しいフードコートタイムを過ごしたいものですね。