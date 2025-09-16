二十歳といえばすっかり大人。自分だけの世界を確立していて、友達や趣味の方が大事。家族と出かけることもなくなったりして、外ではどんな風に過ごしているのかよく分からない。

そんな家庭も少なくないと思いますが、２人の男の子を育て上げたイラストレーター・よしだゆうこさんは、二十歳の息子さんと駅で遭遇した際に、息子さんが思いがけない行動に……。その時のことを漫画にしてSNSに投稿したところ、執筆時点までに8万を超えるいいねが寄せられています。

駅で偶然次男に会ったら「なんでおんの〜」とニコニコ近寄ってきたけど二十歳の男子ってこんな感じだっけ、かわいいな

多くの人が行き交う駅で、母親に声をかける二十歳の男子。しかも笑顔でって、これはかわいい。久々に我が子に“胸キュン”ですね!!

中高生になると、親と一緒にいるところを見られたくない!と思う子も少なくないですよね。中学生になるとそっけなくなって、そのまま反抗期に突入。「これ、いつまで続くんだろう…」と頭を抱えている方もいるかもしれませんが、実は、投稿者のよしださんも、息子さんの反抗期に悩んだ時期があったのだとか。

そんな時を経てやってきた「なんでおんの〜」は、さぞ嬉しい瞬間だったに違いありません。この時のことをよしださんは、「小学校の授業参観で何回もこっち見て手を振ってた時みたい」とコメントしています。無邪気に母親に手を振るあの姿、親ばかですが、たまらなく可愛いんですよね。それを二十歳になってもしてくれるって、最高じゃないですか!?

このほっこりエピソードに、SNSでは「かわいい反応に癒されますね!」「尊すぎてリアルに涙出そう」「うちの子も道端で友達にあったら『なんでいるの!!??』って声をかける。なんなんだろうねwww」「分かるー!目に浮かびます…なんなんでしょうねあれ。やばくないですか!?」と共感の声が続々と。

一方、次男さんと同じく“子ども”の立場にある人からは、「私も、こうやって両親にまだかわいいと思われてるのか?」「高校でてすぐ東京に出た自分はややこしいまま都会へ出てしまったんだな。母に申し訳ない」「20歳はそのぐらいになってますね。 13〜18辺りは、ちょっと邪険にしちゃいました。(ごめんよ、家族たち)」といった声が寄せられていました。

執筆時点までに8万(9月12日時点)ものいいねが付いた今回のほっこりエピソード。投稿者のよしだゆうこさんに、多くの反響が寄せられていることについて感想をうかがいました。

投稿者さんに聞いてみた

―― 多くの反響が寄せられております。反響について率直なご感想をお聞かせください

なんでもない日常のひとコマだと思っていましたので、反響に驚いております。

思春期にはしっかり反抗期も通ってきて、扱いづらい時期もありましたが、

今ではこのように、ほっこりと過ごせるようになりました。

いつも家で見ている顔ですが、外だとちょっと珍しくて可愛かったりしますね。

やっぱり、“いくつになっても子どもは子ども”なんですね。

なお、よしだゆうこさんの息子さんたちのエピソードは、漫画『息子が大きくなりまして』としてマイナビニュースで連載されています。読めばほっこり癒されること間違いなし! お子さんがまだ小さい方も、すっかり大きくなった方も、ぜひ読んでみてくださいね。