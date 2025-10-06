ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント『パチンコ・パチスロ 北斗の拳×17LIVE supported by Sammy 〜新世紀末配信者伝説〜』が9月30日、都内で開催され、クリスタルキングのムッシュ吉崎(「崎」はたつさき)が登場した。

ムッシュ吉崎

「僕は今年77歳になるんで、なかなかついていけない」

スペシャルゲストとしてイベントに登場したムッシュは、アニメ『北斗の拳』のオープニングテーマ「愛をとりもどせ!!」とエンディングテーマ「ユリア…永遠に」を歌唱。圧巻のパフォーマンスで、ライバーたちの視線を釘付けにした。

歌唱後のトークコーナーでは、MCの“ミサキング”こと三崎智子から「ムッシュさんの目線から、(『北斗の拳』が)長年愛されている秘訣は?」と質問され、ムッシュは「やはりテーマ曲がいいですね(笑)」と茶目っけたっぷりに返しつつ、「やっぱり、武論尊さんと原哲夫さんの力。世界中から愛されて、アニメになったり、パチンコ・パチスロになったり。物語は格闘ものなんですけど、その中にヒューマンな部分があるので。切磋琢磨しつつ愛もある。ここに惹かれるんじゃないかなと思っています」と答えた。

また、ライブ配信をするライバーたちの姿を目の当たりにしたムッシュは、「すごいよね」「まさに21世紀ですよね。(『愛をとりもどせ!!』が発売した)1984年には考えられなかった」としみじみ。さらに、「僕は今年77歳になるんで、なかなかついていけない」と自身の年齢を明かすと、MCあまりとミサキングも「あら! そうなんですね!」「わお!」と驚いていた。