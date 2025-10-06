堂本光一、舞台『刀剣乱舞』出演の2.5次元俳優に共感した“あるある”とは

堂本光一と加藤シゲアキがMCを務めるテレビ朝日の新番組『光一&シゲのSHOWマン!!』(毎週月曜23:15～23:45)の初回が、きょう6日に放送される。

初回となる第1回は、日本の漫画・アニメ・ゲームを原作とする舞台コンテンツである2.5次元ミュージカルを特集。2024年には『「進撃の巨人」-the Musical-』がエンターテインメントの本場・ニューヨークでも上演され、『ニューヨーク・タイムズ』からも評価を受けるなど、2.5次元ミュージカルは海を越えて大躍進している。

今回は『「進撃の巨人」-the Musical-』も手掛けた演出家・植木豪氏に加え、舞台『刀剣乱舞』など人気作に多数出演し、「日本2.5次元ミュージカル協会」の理事も務める荒牧慶彦、ミュージカル『テニスの王子様』シリーズで主人公に抜擢された注目の若手・今牧輝琉がゲストで登場。2.5次元ミュージカル界をけん引するメンバーが、“原作漫画の世界観を極限までステージで再現する演出手法”を徹底解説する。

番組内では、殺陣にまつわるトークでも大盛り上がり。荒牧が「舞台『刀剣乱舞』では刀が折れてはいけない。ただ、どうしても物理的に接触し、パキンと折れる瞬間もあって……」と話すと、堂本も「刀が折れるのは“あるある”だよ!」と激しく共感する。

さらに“後輩がやらかした殺陣での失敗”も明かす。