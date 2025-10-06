堂本光一と加藤シゲアキがMCを務めるテレビ朝日の新番組『光一&シゲのSHOWマン!!』(毎週月曜23:15～23:45)の初回が、きょう6日に放送される。

  • 『光一&シゲのSHOWマン!!』　＝テレビ朝日

    『光一&シゲのSHOWマン!!』　＝テレビ朝日

初回となる第1回は、日本の漫画・アニメ・ゲームを原作とする舞台コンテンツである2.5次元ミュージカルを特集。2024年には『「進撃の巨人」-the Musical-』がエンターテインメントの本場・ニューヨークでも上演され、『ニューヨーク・タイムズ』からも評価を受けるなど、2.5次元ミュージカルは海を越えて大躍進している。

今回は『「進撃の巨人」-the Musical-』も手掛けた演出家・植木豪氏に加え、舞台『刀剣乱舞』など人気作に多数出演し、「日本2.5次元ミュージカル協会」の理事も務める荒牧慶彦、ミュージカル『テニスの王子様』シリーズで主人公に抜擢された注目の若手・今牧輝琉がゲストで登場。2.5次元ミュージカル界をけん引するメンバーが、“原作漫画の世界観を極限までステージで再現する演出手法”を徹底解説する。

番組内では、殺陣にまつわるトークでも大盛り上がり。荒牧が「舞台『刀剣乱舞』では刀が折れてはいけない。ただ、どうしても物理的に接触し、パキンと折れる瞬間もあって……」と話すと、堂本も「刀が折れるのは“あるある”だよ!」と激しく共感する。

さらに“後輩がやらかした殺陣での失敗”も明かす。

【編集部MEMO】
『光一&シゲのSHOWマン!!』は、堂本と加藤がMCを務める総合エンタメ案内番組。“世界の知られざるエンタメSHOW”を徹底調査し、舞台をはじめ多種多様な芸術・エンタメに精通している2人が、SHOWにこだわる多彩なゲストとともに、舞台の楽しさを世に広く伝えていく。

堂本光一、舞台『刀剣乱舞』出演の2.5次元俳優に共感した“あるある”とは
バカリズム、第1子との初対面を回顧「生まれた直後の赤ちゃんって…」
菊川怜、小倉智昭さんからかけられた最後の言葉とは　電話の直後に訃報届く
還暦を迎えた元アイドル、現在は3人の孫をもつ“じぃじ”　孫の祝い事には元妻も参加
timelesz猪俣周杜の“愛され力”がすごい　ドラマ初出演の現場で見せた“胆力”「さすがタイプロを…」
『それスノ』人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」でコア高数値＝週間テレビ番組注目度ランキング
69歳・大地真央、「お嫁さんになりたい」と思っていた芸能人とは　結婚18年の夫との円満の秘訣も
「ずっとカッコいい」「かわいい」出会いは高校の文化祭　結婚50年・70代夫婦の円満の秘訣は“ふれあい”
“2年半前に結婚”バッテリィズ・エース、交際6年もなかなか婚姻届を出さなかった理由を明かす
松島聡が明かした、2児の父・白洲迅の“素顔”「普段はおおらかで優しいんですが…」「こういうパパがいい」
陣内智則、元相方と同居していた過去　当時イラっとしたこと明かす「一緒に住んで…」
森香澄がドン引きした東ブクロの口説き方とは「いろんなコンパをしてきて……」
関連画像をもっと見る