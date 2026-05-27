『有吉の壁』発「にぎりん坊やかつお」がアニメ化　制作期間1カ月の“問題作”28日『ZIP!』で放送

27日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『有吉の壁』(毎週水曜19:00～)の「助っ人と壁を越えろ! 2時間SP」で実施された「アニメ化争奪! おもしろキャラ選手権」で、きつね考案のキャラクター「にぎりん坊やかつお」が優勝した。あす28日放送の同局系情報番組『ZIP!』で、まさかのアニメ化を果たす。

きつね考案キャラクターが優勝

「アニメ化争奪! おもしろキャラ選手権」は、芸人たちがオリジナルキャラクターのネタを披露し、有吉弘行が選んだ優勝者のネタをアニメ化するというもの。

挑戦したのは、チョコレートプラネット、友近、きつね、シソンヌ、ハナコ、トム・ブラウン、とにかく明るい安村の7組。個性豊かな“迷キャラ”が激戦を繰り広げる中、最終的に有吉も悩んだ末、「アニメ制作チームを信じよう」と、きつね考案の「にぎりん坊やかつお」を優勝に選んだ。

「にぎりん坊やかつお」は、きつねのほか、中野周平(蛙亭)、ロジャー沖縄、ロングサイズ伊藤(や団)が声の出演を担当。ロボットVSおにぎり少年かつおによる“おにぎり頂上決戦”が、28日の『ZIP!』で8時すぎから放送される。

アフレコも放送ギリギリ

アニメの制作期間は、わずか1カ月。アフレコも本人たちによって放送前ギリギリに吹き込まれた、出来立てほやほやの“問題作”となっている。

『ZIP!』での放送後には、アニメ本編が『有吉の壁』公式YouTube「壁チャンネル」でも配信され、後日、アニメ制作の裏側に密着した映像も公開予定。有吉から一度は「×」判定をもらった“問題作”が、どのようなアニメに仕上がったのか注目だ。

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