大戸屋は、10月15日から11月30日までの期間、アニメ「ハイキュー!!」と、『大戸屋×ハイキュー!! 勝利に導く、勝負飯！コラボキャンペーン』を開催する。烏野高校の澤村大地、青葉城西高校の及川 徹、音駒高校の黒尾鉄朗、白鳥沢学園の牛島若利、梟谷学園高校の木兎光太郎、稲荷崎高校の北 信介。計6名のキャプテンが登場する大戸屋ならではの特別コラボとなる。

『大戸屋×ハイキュー!! 勝利に導く、勝負飯！コラボキャンペーン』

10月15日から11月30日までの期間で、オリジナルビジュアルボード付き定食やオリジナルボトル付ソフトドリンク、描き下ろしを使用したコラボグッズを数量限定で販売。

さらにキャンペーン期間中、コラボキービジュアルのスマホ用壁紙がもらえる大戸屋公式アプリ会員登録キャンペーンや、大戸屋公式Xアカウントをフォローし、指定の投稿をリポストすると、「コラボ描き下ろしビジュアルボード全7種セット」が当たるXフォロー＆リポストキャンペーンも開催する。

さらにイオンモール仙台上杉店となんばスカイオ店などの複数店舗では、キャラクターパネルなどの装飾をおこなう予定。

ビジュアルボード付き定食(34万食限定)

コラボメニューを1品ご注文ごとにコラボ限定描き下ろしビジュアルボードをランダムで1枚プレゼントいたします。

★第1弾 10月15日から11月5日

烏野高校／澤村大地 ：飛ぶ準備は、ここから！「瞬発力ブースト飯」1,880円

青葉城西高校／及川 徹 ：コンビネーションで奏でる「相乗効果バランス飯」 1,880円

白鳥沢学園高校／牛島若利：シンプルな強さは積み重ね「パワーチャージ飯」1,880円



★第2弾 11月6日から11月30日

音駒高校／黒尾鉄朗 ：持久力サポートで「ラリーを繋ぐスタミナ飯」 1,880円

梟谷学園高校／木兎光太郎：エースを支える！「試合前のコンディション飯」 1,880円

稲荷崎高校／北 信介 ：変幻自在！最強の波に乗って「集中力全開ゾーン飯」 1,880円



オリジナルボトル付ソフトドリンク(14万本限定)

各校のキャプテンがデザインされたコラボ限定オリジナルボトル付ソフトドリンクを販売する。一点1,200円、1人3個まで。なお、一部店舗では対象ドリンクが異なるとのこと。

コラボ限定グッズ

描き下ろしを使用したコラボ限定オリジナルグッズを販売する。店舗では購入制限があり、販売期間、在庫数は店舗により異なる。

※グッズ取扱のない店舗がある。グッズ販売店舗は特設サイトにて。

・アクリルスタンド(全6種)各1,650円

・トレーディングホログラム缶バッジ(全6種ランダム) 一点550円

・トレーディングしゃもじ＆ごはん2連アクリルチャーム(全6種ランダム) 一点880円

・クリアファイル 一枚660円

・くっつきクロス 一枚1,980円

グッズはECサイトでも購入可能。

販売期間：10月15日12:00～12月1日10:00

装飾店舗

・イオンモール仙台上杉店

澤村大地、及川 徹、牛島若利の3名のキャラクターパネルと横断幕が飾られる。

・大阪なんばスカイオ店

澤村大地、及川 徹、黒尾鉄朗、牛島若利、木兎光太郎、北 信介の6名のキャラクターパネルがガラス面に飾られる。

・イオン釜石店、秋葉原店、池袋メトロポリタン店、横浜緑園都市店、上田住吉店、テラッソ姫路店の限定6店舗

キャラクターパネルを3体ずつ設置する。

イオン釜石店(岩手) 澤村大地、及川 徹、牛島若利

秋葉原店(東京) 澤村大地、及川 徹、牛島若利

池袋メトロポリタン店(東京) 黒尾鉄朗、木兎光太郎、北 信介

横浜緑園都市店(神奈川) 澤村大地、及川 徹、牛島若利

上田住吉店(長野) 黒尾鉄朗、木兎光太郎、北 信介

テラッソ姫路店(兵庫) 黒尾鉄朗、木兎光太郎、北 信介



大戸屋公式アプリ会員限定特典

大戸屋公式アプリ会員限定でコラボキービジュアルのスマホ用壁紙をプレゼントする。既に登録済みの人も、初めて登録される人もダウンロードが可能。

コラボ限定WEB動画

コラボを記念して、澤村大地(CV日野 聡)ボイス入りプロモーション動画＆コラボメニュー動画を公開する。

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会