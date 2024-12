大戸屋と言えば、幼いころに食べた「母さんの手作り料理」のような味を安価で楽しめるチェーン店として、老若男女を問わず幅広い世代に利用されています。

同店は「人々の心と体の健康を促進する」という理念を掲げ、栄養価に優れたおいしいメニューを数多く取り揃えているため、何度足を運んでも新しいおいしさに巡り合える可能性があります。

その一方で、彩り豊かで豊富なメニューを前に「どのメニューを食べようか……悩む」という事態に陥ってしまう人もいることでしょう。

そこで今回、マイナビニュース会員に「好きな大戸屋のメニュー」をテーマとしたアンケートを実施。同店の人気料理をランキング形式にまとめました。大戸屋ファンの皆さんが愛してやまないメニューはどれなのか、その理由も紹介しているので次回のメニュー選びの参考にしてみてください。

大戸屋の人気メニューランキング【2024最新】

マイナビニュース会員に「好きな大戸屋のフードメニュー(※期間限定メニューは除く)」をテーマにアンケートを実施したところ、結果は以下のようになりました。

1位: 大戸屋ランチ定食(26.8%)

2位: 大戸屋風チキン南蛮(10.0%)

3位: 大戸屋ランチ定食 竜田揚げ3個増量(7.2%)

3位: 鶏と野菜の黒酢あん(7.2%)

5位: 大戸屋 炭火焼き鉄板トンテキ(4.8%)

6位: 大戸屋風チキン南蛮 チキン1.5倍(3.3%)

6位: 鶏と野菜の黒酢あん定食 鶏肉2個増量(3.3%)

6位: さばの炭火焼き(3.3%)

6位: しまほっけの炭火焼き(3.3%)

10位: 香味唐揚げ(2.4%)

10位: 茄子と豚肉のコク旨味噌炒め(2.4%)

12位: すけそう鱈と野菜の黒酢あん(1.9%)

12位: デミグラスチキンかつ(1.9%)

12位: 国産牛のたれ焼き肉重(1.9%)

12位: さばの味噌煮(1.9%)

12位: チキンかあさん煮(1.9%)

17位: 甘からだれの鶏唐揚げ 唐揚げ3個増量(1.4%)

17位: さばの炭火焼きと鶏竜田揚げ(1.4%)

19位: 香味唐揚げ 唐揚げ3個増量(1.0%)

19位: 蒸し鶏の生姜ねぎ醤油(1.0%)

21位: もろみチキンの炭火焼き(0.5%)

21位: 甘からだれの鶏唐揚げ(0.5%)

21位: しまほっけともろみチキンの炭火焼き(0.5%)

2位: 肉野菜 塩こうじ炒め定食(0.5%)

21位: デミグラスチキンかつ チキンかつ2倍(0.5%)

21位: 大戸屋ばくだん丼(0.5%)

21位: すりおろし生しょうがをたっぷり使った 豚肩ロースの生姜焼き(0.5%)

21位: ミニ鶏の黒酢あん(0.5%)

21位: ミニ野菜の黒酢あん(0.5%)

21位: 味噌汁(0.5%)

21位: [のせごはん]おかかご飯(0.5%)

21位: [のせご飯]明太子ご飯(0.5%)

21位: 大戸屋ティラミス 黒蜜きな粉(0.5%)

21位: かりんと抹茶アイス(0.5%))

大戸屋の人気メニューの価格や特徴

ここからは、上位にランクインしたメニューの特徴や価格(2024年12月時点 / 販売価格は店舗により異なる)、支持した人のコメントを紹介します。

大戸屋ランチ定食

大戸屋の定番とも言える大戸屋ランチ定食は、栄養バランスに優れた一品です。竜田揚げとかぼちゃコロッケをメインに据え、サラダやきみだまなどが脇を固めてくれています。そこにごはんとみそ汁もセットになってくるのでボリュームも満点。

香ばしい竜田揚げは外はサクサク、中はしっとりジューシーなのが特徴。かぼちゃコロッケはほっこり甘い優しい味付けとなっており、シンプルながらも飽きのこない味わいです。栄養バランスよく食事をしたい方におすすめ。930円、921kcal。

このメニューを選んだ理由

・「定番だけど味わい深い」(40歳男性)

・「ランチ定食はお得で好きです」(49歳女性)

・「おかずがたくさんあってコスパがよく、おいしいので」(57歳女性)

・「おいしさ定番の定食と言っても過言ではない」(57歳男性)

・「鶏と野菜の黒酢あんと迷うところだが、やっぱり大戸屋ランチを選択。ボリューミーな内容の割にランチの名前の通りお値打ちで、おかずの種類も楽しい。特にかぼちゃコロッケがお気に入り」(54歳男性)

・「とてもおいしいから。また食べたい」(50歳女性)



大戸屋風チキン南蛮

大戸屋風チキン南蛮は、タルタルソースと甘酢ダレの組み合わせが絶品の人気メニューです。カリッと揚がったチキンに、コクのあるタルタルソースがたっぷりと乗せられ、食べ応え抜群です。

甘酢の酸味がほどよくきいているため、濃厚ながらも後味がさっぱりとしています。揚げ物をガッツリ食べたい方にぴったりです。990円、1,287kcal。

このメニューを選んだ理由

・「香ばしいにおいがしてお米がおいしいから。自分は基本的にいつもチキン南蛮を注文しています。味もよくコスパは最高ですよ」(72歳男性)

・「自宅では作れないおいしさがある」(59歳男性)

・「鶏肉のジュ―シさがとてもおいしい」(77歳女性)

・「チキン南蛮に目がない俺が認める一品だ」(33歳男性)



大戸屋ランチ定食 竜田揚げ3個増量

大戸屋ランチ定食にさらに竜田揚げ3個を増量させたボリューム満点の一品です。通常の竜田揚げのおいしさはそのままに、より多くの量を楽しみたい方に最適。1,090円、1,165kcal。

このメニューを選んだ理由

・「手頃な価格でボリュームもあるから」(53歳男性)

・「竜田揚げは大好物だから。味つけもおいしい」(49歳男性)

・「おかずが増量されていて、お得な感じで得した気分になる」(48歳男性)

・「揚がり方が香ばしくて油っこくない」(38歳男性)



鶏と野菜の黒酢あん

鶏と野菜の黒酢あんは、黒酢のまろやかな酸味と甘みが絶妙なバランスの一品です。揚げた鶏肉と彩り豊かな野菜が黒酢あんと絡み合い、ごはんが進む味わいです。鶏肉は外がカリッと、中がふんわり仕上げられ、野菜のシャキシャキ感も楽しめます。

野菜もたっぷり摂りたい方や、甘酸っぱい味が好きな方におすすめです。990円、968kcal。

このメニューを選んだ理由

・「おいしいのはもちろん、黒酢あんで食べやすいし、体にもよさそうで好きです」(64歳女性)

・「黒酢あんがよく絡まっておいしくて大好きです! 大戸屋メニューで一番頼みます!」(32歳女性)

・「野菜がたくさん食べられるので、外食でも栄養をおろそかにした罪悪感が無い。黒酢あんがおいしい」(58歳女性)

・「看板メニューで純粋においしくてヘルシー」(49歳女性)



大戸屋 炭火焼き鉄板トンテキ

大戸屋 炭火焼き鉄板トンテキは、鉄板で香ばしく焼き上げられた豚肉が楽しめる一品です。炭火の香りと豚肉の旨味が凝縮され、ジューシーな食感がクセになります。

みそで甘味とコクをプラスした濃厚なトンテキソースが絡んだ豚肉はごはんとの相性抜群で、がっつりと食べたいときに最適です。1,480円、970kcal。

このメニューを選んだ理由

・「トンテキのソースが白米をいくらでも食べれるおいしさ」(52歳男性)

・「食べ応え満点でハマります」(52歳男性)

・「食べ応えがあってあとを引くうまさなので」(39歳女性)



大戸屋風チキン南蛮 チキン1.5倍

通常の大戸屋風チキン南蛮のボリュームが1.5倍になった一品。タルタルソースがたっぷり絡んだジューシーなチキンをおなか一杯堪能できます。ボリューム重視の方におすすめです。1,210円、1,764kcal。

このメニューを選んだ理由

・「ごはんが何杯でもいける旨さがある」(41歳男性)

・「タルタルが大好きでボリュームもあるから」(28歳女性)

・「好物のチキン南蛮が1.5倍サイズで食べられるのはうれしいから」(62歳男性)



鶏と野菜の黒酢あん定食 鶏肉2個増量

通常の黒酢あん定食に鶏肉を追加したボリューム重視の一品です。黒酢あんの甘酸っぱい風味が鶏肉にしっかり絡み、ごはんが進む味わいです。通常の黒酢あん定食のお肉の量ではちょっと物足りない…という方におすすめです。1,110円、1,177kcal。

このメニューを選んだ理由

・「ごはんがどんどんすすむおかずで、めちゃくちゃおいしいからです。次回も、必ず注文しちゃいます。鶏の竜田揚げもジューシーなので、やみつきになりますね」(48歳男性)

・「おいしいです。定番のメニューです」(72歳女性)



さばの炭火焼き

炭火でじっくり焼き上げられたさばの香ばしさが楽しめる一品です。ほどよい塩加減と、脂ののったさばが絶妙なバランスで、ごはんとの相性も抜群です。魚料理を好む方や、健康的な食事を心がけたい方におすすめです。1,030円、874kcal。

このメニューを選んだ理由

・「あまり町の定食屋には焼き魚定食がなく、肉系が多いです。さばの炭火焼きはかなりおいしいです」(56歳男性)

・「さばの焼き加減が最高ですね」(78歳男性)



しまほっけの炭火焼き

しまほっけの炭火焼きは、炭火でふっくらと焼き上げられた肉厚なほっけが味わえる一品です。ジューシーな食感と香ばしい香りが特徴で、噛むほどに広がるほっけの旨味がたまりません。1,090円、624kcal。

このメニューを選んだ理由

・「ほっけが大きいので、うれしいですね。骨まで食べたくなります」(29歳男性)

・「おいしい焼き魚を食べられる定食屋は意外と少ないから」(45歳女性)



香味唐揚げ

香味唐揚げは、香り高い風味が特徴の唐揚げです。外はサクサク、中はジューシーな唐揚げはそのまま食べてもおいしいですが、付属の特製スパイスミックスをまぶせばスパイスやハーブの香りによる味変が体験できます。

軽い揚げ物が好きな方や、風味豊かな唐揚げを味わいたい方に最適です。930円、957kcal。

このメニューを選んだ理由

・「ボリュームがあり、食べ応えがある。唐揚げがやわらかくておいしい」(60歳男性)

・「ジューシーな肉汁と香ばしい香りがよいから」(48歳男性)



茄子と豚肉のコク旨味噌炒め

茄子と豚肉のコク旨味噌炒め

茄子と豚肉のコク旨味噌炒めは、甘みのあるみそだれが豚肉と茄子に絡んだ一品です。みそのコク、豚肉と茄子の旨みが食欲を引き立てます。仕上げに散らされた大葉も味のアクセントに。990円、809kcal。

このメニューを選んだ理由

・「なすと豚肉にみそがからんだ味は最強です。元々、みそ料理は好きで、魚類のみそ漬けは大好きですし、炒め物の野菜や豚肉との組み合わせも、いつ食べても飽きません」(77歳男性)

・「なんといっても茄子と豚肉がみそでほどよく絡まってピリッとしたところが好き」(68歳男性)



大戸屋の魅力

大戸屋の魅力として、どのメニューも栄養バランスが取れていることや、家庭的で飽きのこない味が挙げられます。それでいて調理工程や味付けを工夫することで「家庭の味」を「お店の味」まで昇華させており、結果として大戸屋でしか食べられないメニューを提供しています。

また、定番メニューの量を増やしたボリューム系定食や、逆にミニサイズにしたサイドメニューを提供するなど、食べる側の細かなニーズに対応している点も魅力と言えるでしょう。

大戸屋が女性に人気な理由

大戸屋は健康や栄養を重視したメニューが多いため、女性人気が高いチェーン店としても知られています。今回の人気ランキングトップ10に入ったメニューの中で特に女性人気が高かったのが、同率3位に入った鶏と野菜の黒酢あん定食です。

お肉と野菜がバランスがよく摂取でき、普段の食生活では不足しがちな酢でさっぱりと仕上げた同定食には「体によさそう」「野菜がたっぷり摂れてヘルシー」「健康的な食に対する想いを具現化したメニュー」などの声が多く寄せられていました。

大戸屋の人気メニューをランキング形式で紹介しました

この記事では、大戸屋の人気メニューをランキング形式でご紹介しました。

栄養バランスを考えた定番メニューから、ボリュームたっぷりのオプションまで、大戸屋にはさまざまな楽しみ方があります。ぜひ、自分にぴったりの一品を味わってみてください!

調査時期: 2024年12月6日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 304人

調査方法: インターネットログイン式アンケート