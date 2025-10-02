今回のテーマは、「お金持ちが愛するチェーン店」です。

日本では「純金融資産保有額」が1億円以上5億円未満を富裕層、5億円以上を超富裕層と定義しています。純金融資産とは預貯金や株式、債券などの記入資産の合計から借り入れなどの負債を差し引いたもの。

今回は富裕層、超富裕層の皆さんに「ヘビーユーズしているチェーン店」を聞いてみました。

「チェーン店は一切利用しない」とおっしゃる超こだわり屋さんがいる一方で、「平日のランチにはチェーン店も利用しますよ」「出張や移動中はチェーン店を利用する」「空港や駅チカのチェーン店は重宝している」と回答された方も。

では、さっそく解説します。

ボディメイク中に嬉しいヘルシー系

お金持ちの皆さんに人気があるチェーン店は、ヘルシーなメニューを提供しているお店が多いです。

大戸屋

株式会社大戸屋ホールディングスが運営する「大戸屋」。和食を中心とするバランスの良い食事を提供しています。

やよい軒

株式会社プレナスが運営する「やよい軒」も不動の人気を誇っています。炊きたてのごはん×お味噌汁にまさるコンビはないのかもしれません。

シズラー

こちらは、アメリカ発祥の「サラダ&グリルレストラン」チェーン店。新鮮なサラダと厳選された食材をふんだんに使用したグリル料理を堪能できます。店内の「プレミアムサラダバー」にはサラダの他にスープやタコス、デザートなど常時70種類以上のメニューが用意されています。ドレッシングの素材や量を自分で調節できるのも嬉しいポイントですね。

蕎麦チェーン店

「富士そば」「ゆで太郎」といった蕎麦チェーン店も人気です。蕎麦は低GI値食品(食後の急激な血糖値の変動を防ぎ、脂肪をため込みにくくする効果が期待できる食材)であり、食物繊維が豊富で満腹感を得やすい料理です。そのため、ボディメイク中の方に好まれています。ワカメ(食物繊維)や、温泉卵(タンパク質)をトッピングすると、より良い効果が得られそうですね。

口臭などのエチケットに配慮したあっさり系

ビジネスパーソンにとっては口臭などのエチケットに対する配慮も大切です。

寿司チェーン店

「くら寿司」「かっぱ寿司」「すしざんまい」など、いわゆる「回るお寿司」を愛用しているお金持ちも。お寿司の他に、丼ものを提供しているお店もあり、こちらも好評です。ネギなどのトッピングをよけてしまえば口臭を心配する必要もありません。

丸亀製麺

トリドールホールディングス傘下のうどん専門チェーン「丸亀製麺」も人気です。丸亀製麵では全店舗に製麺機と麺職人を配置し、店舗で粉から生地を打って、麺を製造しています。こちらもネギなど特定の食材をよけてしまえば口臭の心配なしです。

時間効率を重視したスピーディ系

忙しいビジネスパーソンにとっては時間効率こそ「命」であったりもします。

牛丼チェーン店

牛丼をメインに丼ものや定食、カレーなどを提供している「吉野家」も人気です。牛丼ならタンパク質もたくさん摂れますね。また、丼ものやうどん、季節のメニューを提供している「なか卯」も人気です。

テイクアウトやデリバリー対応のあるチェーン店

「サブウェイ」「ドトールコーヒー」「スターバックス」「モスバーガー」など、テイクアウトやデリバリー対応のあるチェーン店も、忙しいビジネスパーソンに人気です。

落ち着いて過ごせる系

考え事をしたい時や、頭を冷やしたい時に利用するスポットを求めているビジネスパーソンもいます。また、最近は喫煙できる場所が限られているため、店内に喫煙スペースが設けられているお店は愛煙家さんたちに重宝されています。

コメダ珈琲店

株式会社コメダが展開する喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」。ゆったりとした座席と、落ち着いた雰囲気が好まれています。

上島珈琲店

UCC上島珈琲株式会社が運営する「上島珈琲店」も人気です。日本の古き良き喫茶文化に触れられる空間です。

星野珈琲店

ドトール・日レスホールディングスが運営する日本の喫茶店チェーン「星野珈琲店」。スフレパンケーキが人気で、糖分を欲しているときにもピッタリです。

